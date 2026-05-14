森崴下市風暴 東方風能:由台電監督付款、與森崴無直接金流

東方風能未來以通信、天然氣、風電三大業務作為主要核心。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕東方風能（7786）下午召開法說會，近期離岸風電產業接連傳出開發商退場、供應鏈財務危機等消息，法人也關切是否受到富崴（6994）、森崴（6806）等台電二期風場相關爭議牽連。東方風能董事長陳柏霖強調，今年參與台電二期風場工程，採取「預收制度」，且款項由台電直接支付給供應商，「與森崴沒有金流互動」。

陳柏霖表示，過去確實曾與富崴合作，但去年所有款項都有收足。今年持續參與台電二期風場工作，台電二期森崴先前追加55億元款項時，已公告全額由台電監督付款，等於由台電直接付款給供應商，東方風能今年相關工程款項並非由森崴支付。

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他指出，近期森崴與其他上市櫃公司事件，其實反映出台灣離岸風電產業已從早期「爆發期」進入「成長期」。隨著產業逐步成熟，競爭力與體質將受到檢驗，「這是產業汰弱留強的過程」。

陳柏霖指出，全球離岸風電在美國總統川普上任後確實承受壓力，但台灣情況不同，主因仍是電價未顯著提升，部分非以能源產業為核心的開發商因而退出市場。但像沃旭、CIP等以能源為本業的國際開發商，仍持續深耕台灣市場；反觀早期如麥格理等偏向財務投資型業者，則較可能選擇退場。他認為，開發商離開不代表需求消失，而是產業逐步走向專業化與成熟化。

陳柏霖也提到，AI資料中心帶動全球電力需求大增，未來能源產業發展仍將由電價驅動，「不只離岸風電，所有能源產業都一樣」。若未來電價上漲，離岸風電仍有機會迎來新一波成長。至於目前市場的退場潮，他直言，「以我們獲利來看，影響小」。

此外，東方風能也看好未來營運成長。陳柏霖表示，海纜船預計第2季回歸，獲利可望回升，目前正建造5艘新船，預計今年第4季起陸續加入營運，預計明年有3艘、後年有1艘新船加入，整體2027年至2029年「成長擋不住」。

他指出，海纜船第一季已提前改裝為油氣田、離岸風電工程雙用途施工船，以因應全球能源自主需求提升。東方風能去年營收結構中，風電相關占95%、通信海纜占5%；預估2030年將調整為離岸風電60%、通信海纜20%、天然氣占20%。

陳柏霖說明，天然氣占比2成還是是保守估計，因為AI浪潮之下，核能一定會出現，而綠能需求也存在，以離岸風電、太陽光電為主，天然氣會是過度的低碳能源。根據國際機構估算，到2035年AIDC的能源占比約65%來自天然氣與綠能。

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