宇峻首季EPS2.34元 法人估今年挑戰1個股本

宇峻首季EPS2.34元，法人估今年有機會挑戰一個股本。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股宇峻奧汀（ 3546）今（14）召開董事會公告今年首季財報，首季營收5.19億元創歷史新高，稅後獲利1.37億元創歷年次高，每股稅後盈餘（EPS）2.34元，展望今年下半年將發行5款新遊戲，同時，FFXIV每季都有改版，法人認為，宇峻新遊戲集中下半年推出，預估營收將逐季攀升，今年EPS有機會挑戰一個股本。

宇峻規劃今年新遊戲陸續上架，6月將發行《天使之戀》國際版，7月發行《三國群英傳:策定九州》及《神州M》國際版，9月發行《幻世錄》重製版，10月發行《三國群英傳：格鬥版》；此外，《FFXIV》季度改版時程，包括第二季7.1版、FFXIV星歌異聞聯動，第三季推出7.2版、紅蓮祭、新生祭，第四季則有7.3版、星芒祭、守護天節，每季都有新產品推出。

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法人分析，雖然近期資金多在科技股、AI概念股，遊戲股股價慘兮兮，不過，也正因為如此，遊戲股本益比偏低、籌碼穩定，投資人可慎選有基本面的個股逢低介入，待旺季來臨之際，股價有機會向上表現。

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