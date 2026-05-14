廣達首季EPS 5.5元創同期新高 AI伺服器營收季增三成

因應AI需求快速成長，廣達持續擴大資本支出與海外產能布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠人工智慧（AI）伺服器需求強勁，推升高單價機櫃出貨放量，帶動第一季合併營收衝上8092億元、創下單季歷史新高，每股盈餘（EPS）5.5元，寫同期新高。不過，在AI產品占比快速攀升，以及記憶體等零組件成本墊高下，毛利率同步面臨壓力，首季毛利率降至4.78%。

廣達第一季營收8092億元，季增26.7%、年增66.6%，毛利率4.78%，季減1.55個百分點、年減3.14個百分點，營益率2.85%，季減0.91個百分點、年減2.22個百分點，歸屬母公司業主淨利211.92億元，季減4.5%、年增8.7%，每股盈餘5.5元，季減4.5%、年增8.7%。

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廣達指出，第一季毛利呈現季減、年減，主要受到產品組合轉向高單價AI伺服器影響，其中約三分之二來自AI產品組合變化，其餘則與筆電產品組合、AI新產品初期市場費用，以及記憶體等零組件價格上漲有關。

廣達表示，目前AI伺服器已占整體伺服器營收超過75%，且第一季AI伺服器營收季增超過三成。隨著高階AI機櫃快速放量，單價超過300萬美元的機櫃數量較上一季倍增，去年同期則幾乎沒有相關產品出貨。高單價AI機櫃雖然推升整體營收規模，但也使AI伺服器毛利率百分比受到稀釋。不過，隨著產品規格逐步穩定、低密度機櫃退場，公司預期後續單價急升帶來的毛利率稀釋效應將逐漸趨緩。

在通用型伺服器方面，廣達指出，第一季表現優於過往季節性水準，但記憶體價格快速上漲，同樣對獲利造成壓力。筆電業務方面，第一季出貨約1000萬台，季減8.3%、年減7.4%，主要受到客戶新機種上市與晶片備貨帶動，呈現「淡季不淡」。 不過，記憶體與CPU供貨仍偏緊，加上零組件價格上漲，已壓抑低價Chromebook出貨，同時侵蝕筆電產品獲利能力。

因應AI需求快速成長，廣達持續擴大資本支出與海外產能布局，第一季資本支出約81億元，主要投入美國與泰國AI產能建置，占比達80%至85%，全年資本支出預估約300億元。

此外，廣達董事會今日同步通過對3家100%持股海外子公司增資，總金額達8億美元，將依各地營運與擴產進度分階段投入。廣達表示，目前工廠正加速推進新廠房、電力與關鍵製造設施建置，以因應新世代AI平台量產需求。

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