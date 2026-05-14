美批准10家中企採購輝達H200 鴻海獲准經銷

黃仁勳希望藉由川習會行程，重入中國市場。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，3名知情者指出，美國已批准約阿里巴巴、騰訊與字節跳動等10家中國企業採購輝達第2強大的人工智慧（AI）晶片H200，但迄今未交付任何晶片，導致這項重大技術交易陷入僵局，輝達執行長黃仁勳將藉由川習會行程，尋求突破。

報導說，該事件突顯，美中之間的科技競爭甚至已批准的交易也受衝擊，這家全球市值最大企業亦無法豁免相關影響。在美國升高對中國的技術出口管制前，輝達曾佔中國先進晶片市場95%，中國市場的營收曾佔輝達總營收13%，黃仁勳先前預估，今年中國AI市場的規模將達500億美元。

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消息人士透露，美國商務部已批准阿里巴巴、騰訊、京東與字節跳動等10家中國公司採購輝達H200晶片，以及批准聯想、鴻海公司作為經銷商。買家可直接向輝達或透過經銷商採購，每一客戶准許最多採購7.5萬顆H200晶片。

一名消息人士說，儘管美國放行，但在北京發布指示，中國企業撤單後，相關交易陷入停滯。他補充，中國立場的轉變部份源於美方的變化，但具體變化尚不清楚。

另一知情者稱，在北京，封鎖或嚴格審查相關訂單的壓力加劇。美國商務部盧特尼克也表達類似看法，他在上個月的參院聽證會上表示，「中國中央政府迄今尚未批准買家採購輝達晶片，因為他們試圖將投資集中在本國產業上」。

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