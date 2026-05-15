他將保單要保人變更為女兒 這樣做被補稅罰鍰

北區國稅局表示，父母將保單要保人變更為子女，注意申報贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，變更保單要保人，形同原要保人將保單價值無償移轉予他人，屬於贈與行為，應注意辦理贈與稅申報，以免遭補稅處罰。

北區國稅局說明，根據「遺贈稅法」第4條第2項規定，所稱贈與，指財產所有人以自己的財產無償給予他人，經他人允受而生效力的行為。許多父母以自己為要保人，子女為被保險人及受益人購買保單，等子女成年後將要保人變更為子女，形同將保單價值移轉給子女，屬於權利價值移轉，應以保單變更日的保單價值準備金於要保人變更日後30日內申報贈與稅。

請繼續往下閱讀...

舉例說明，A君於2021年投保外幣終身壽險，並以本人為要保人，女兒B君為被保險人。A君於2026年1月辦理要保人變更為女兒B君，因A君認為保單僅是更改姓名，未向國稅局申報贈與稅，經國稅局查獲該保單變更日的保單價值準備金為600萬元，扣除當年度贈與稅免稅額244萬元後，除補徵贈與稅額35.6萬元外，並依規定裁處罰鍰。

北區國稅局提醒，要保人變更時應先向保險公司查詢該保單的價值準備金，務必於保險契約變更日後30日內辦理申報贈與稅，原要保人（即贈與人）若未依規定申報贈與稅者，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，自動向所轄國稅局補報並補繳所漏稅款，可依稅捐稽徵法第48條之1規定，加計利息免予處罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法