南韓股市猛飆引發散戶投機熱潮 彭博示警：外資今年已拋售1.5兆元

外資加速撤離韓股，累計今年外資已拋售約480億美元（新台幣1.5兆元）。 （歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，受人工智慧（AI）浪潮帶動晶片需求影響，南韓股市持續上漲，引發投機狂潮，外資5月加速撤離韓股，5月淨賣超115億美元（新台幣3623.7億元），這是繼2、3月後再度大規模撤資，累計今年外資已拋售約480億美元（新台幣1.5兆元）。

過去1年，南韓綜合指數（KOSPI）飆升200%，今年迄今也上漲87%，都居全球之冠，讓當地散戶欣喜若狂，紛紛借貸創紀錄的資金，加碼押注股市持續上漲。這使南韓股市交易量創下歷史新高，每日價格波動5%以上也變得稀鬆平常，KOSPI成為全球波動最劇烈的股市指數。

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南韓各地辦公室、餐廳和家庭聚會中瀰漫著「害怕錯過」（FOMO），導致越來越多散戶也開始為小孩買股票。Toss證券彙編的數據顯示，今年第1季南韓18歲以下民眾新開證券帳戶人數比去年同期增加近10倍。

由於南韓2大記憶體晶片製造商三星電子、SK海力士在AI浪潮中扮演重要角色，南韓股市頻頻創紀錄新高，使得這個長期沉寂的股市轉變為全球最關注的股市之一，藉此衡量這波AI浪潮能走多遠。

儘管多頭指出，三星電子和SK海力士等公司創紀錄的利潤，是支撐南韓股市這波漲勢的動力，但本週稍早南韓股市也暴露出突然逆轉的風險，KOSPI週二（12日）在不到2小時內市值突然蒸發3000億美元（新台幣9.5兆元），因市場擔憂股市過熱，加上南韓總統政策室長金容範（Kim Yong-beom）11日提出，用AI獲利所創造的超額稅收，向全民發放紅利的構想。南韓總統府隨後澄清只是金容範個人意見，並非政策聲明，KOSPI收盤跌幅收斂。

在首爾將西區經營耳鼻喉科診所的金泰煥（Kim Taewhan）醫生表示：「害怕錯過機會的人看到別人賺大錢，可能會魯莽地投入，而且經常使用過度槓桿，但誰也不知道牛市何時結束。危險之處在於，散戶常常在最後階段加大投資力道，結果卻遭受損失。我自己就經歷過這種階段，2018年比特幣熱潮期間，我在價格高點進場，最後卻虧損了。」

在南韓散戶蜂擁進入股市，引發投機狂潮之際，《彭博》彙編的數據顯示，外資5月迄今淨賣超韓股115億美元，為開始紀錄以來史上單月第3大淨賣超，僅次於2、3月前所未見的淨賣超，今年迄今外資已從韓股撤出約480億美元，若趨勢不變，今年將創下史上最高撤離金額。

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