鴻海首季EPS 3.56元創同期新高 AI伺服器帶動營益率大增

鴻海今日舉行法說會，受惠AI伺服器與產品組合優化效益逐步浮現，第1季本業獲利明顯增溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日舉行法說會，受惠AI伺服器與產品組合優化效益逐步浮現，第1季本業獲利明顯增溫，營業利益達753億元，年增63%，每股盈餘（EPS）3.56元，較去年同期增加0.53元，雙雙創下歷年同期新高，顯示AI業務擴張已開始反映在獲利能力表現。

鴻海首季營收2兆1195.33億元，季減19%、年增29%，毛利率6.18%，季增0.3個百分點、年增0.06個百分點，營益率3.57%，季增0.29個百分點、年增0.74個百分點，歸屬母公司業主淨利499.19億元，季增10%、年增19%，每股盈餘3.56元，季增10%、年增17%。

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鴻海財務長黃德才指出，第1季營收成長主要來自AI相關需求帶動，以及產品組合改善，推升毛利金額年增30%。第1季毛利率提升，除了毛利成長外，費用控管與營運效率改善，也是推升本業獲利的重要因素。第1季營業利益較去年同期增加291億元，反映先前資本投入與產品布局逐步發酵，帶動核心營運成長與經營效益提升；第1季稅後淨利年增19%，股東權益報酬率（ROE）達2.88%，年增0.4個百分點。

不過，業外因素仍對整體獲利造成壓力，第1季淨利率為2.36%，年減0.21個百分點，主因業外損失16億元，較去年同期減少142億元，差異主要來自投資、匯兌及利息支出等因素。其中，投資部分較去年同期減少64億元，主因去年同期有夏普一次性資產處分利益，加上本季基金投資受市場波動影響，評價利益縮水；匯兌損失則較去年同期增加45億元，後續將持續提升避險效率與策略，以降低匯率波動對損益影響。

此外，隨著AI業務與營運規模快速擴張，資金需求同步增加，第1季淨利息支出年增38億元。由於AI相關布局與全球產能擴張，帶動營運資金與資本支出需求提升。截至第1季底，鴻海現金加定存達1.57兆元，淨現金3251億元，年增439億元；第1季現金週轉天數44天，較去年同期減少8天，顯示在AI業務快速成長下，資金與週轉管理仍維持穩健。

關於資本支出方面，鴻海第1季資本支出358億元、年減18%，主要受部分專案付款時程影響。不過，公司維持全年資本支出將年增逾3成的看法，以因應AI業務成長與客戶需求擴張。

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