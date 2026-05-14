尖點Q1獲利年增225％ 規劃中壢與上海新廠因應需求

繼去年擴產後，尖點今年再啟動擴產計畫。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕鑽針廠尖點（8021）公布第一季財報，第一季合併營收為13.4億元，季減0.1%，年增51%，營業毛利為4.9億元，季增4.9%，年增114%，毛利率為36.6%，季增1.8個百分點，年增10.8個百分點；營業利益為2.7億元，季增4.6%，年增272.7%，淨利歸屬於母公司業主為1.69億元，季增12.7%，年增225%，每股盈餘1.17元。

回顧第一季營運表現，尖點表示，雖然第一季受農曆春節因素影響，工作天數較少，但受惠於AI伺服器與高速運算（HPC）需求持續強勁，公司整體營運淡季不淡，獲利結構持續反映市場供需改善及產品組合優化效益。其中，本季毛利率達到36.6%，較上季的34.8%提升1.8個百分點，主要受惠於產品結構持續優化及高附加價值產品比重提升。同時，隨著整體營運效率與管理效益持續改善，營業利益率由上季的19.2%成長至本季20.1%。

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展望後續營運，尖點表示，主要客戶目前仍處於產能擴充階段，對終端市場需求維持正向看法，尤其AI伺服器與高速運算相關應用需求持續成長。尖點今年擴產計畫亦持續推進，自4月起鑽針月產能將由3500萬支逐步提升，預計年底可達4500萬支水準。隨著新產能自第二季起陸續開出，加上高階產品比重持續提升，預期整體出貨規模、產品組合及營運效率皆可望逐季優化，進一步帶動後續營收與獲利表現穩健成長。

此外，公司目前亦同步規劃中壢新廠與上海新廠，以因應未來市場需求成長及全球產能布局發展，持續強化高階PCB鑽針與鑽孔服務之供應能力。

隨著AI與高階運算應用持續推升PCB板層數、厚度及材料規格升級，對鑽針在整體供應鏈中的技術要求、使用量及價值貢獻皆呈現正向提升趨勢。尖點將持續聚焦高階產品與先進製程技術開發，強化技術領先優勢，並掌握AI產業成長所帶來的新一波市場機會。

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