看不見才最可怕！專家揭「這9種附加費」正偷偷榨乾你錢包

美媒點名，9種悄悄掏空民眾錢包的附加費，造成荷包失血。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕現在許多企業學會了一種新招數，不是直接漲價，而是在結帳最後偷偷加上一堆費用，像是服務費、行政費等名目愈來愈多。美國財經新聞網站報導，一項調查估算，這類「附加費（junk fees）」每年讓美國人多花約900億美元（約新台幣2.8兆元），這不是小數目，而是消費者在不知不覺中，被一點一滴掏空荷包。

專家點名，以下是目前最常見、也最容易讓人多花錢的9種隱藏費用。

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1.餐廳服務費：為近年最常見爭議之一。原本60美元（約新台幣1887元）的餐點，結帳時可能突然多出20%的「服務費」，且還不包含小費。美國餐飲協會統計，截至2024年，已有約16%的餐廳開始加收此類費用，部分甚至高達25%。不少消費者抱怨，明明菜單價格已不便宜，最後卻還被迫支付額外費用。

2.飯店的設施費（Hotel resort and destination fees）：同樣讓旅客怨聲載道。許多旅客訂房時看到每晚149美元（約新台幣4687元）房價，入住後卻發現還需額外支付數十美元費用，名義上包含Wi-Fi、泳池或健身房使用權，但即使設施沒使用，也無法取消。

3.航空公司行李費：許多航空公司在近期再度調漲行李托運費。受到中東局勢與燃油價格上升影響，多家美國航空公司同步漲價，部分航空首件托運行李費已提高。專家分析，這類費用一旦上漲，未來即使油價回落，也很少再調降。

4.銀行收取的手續費：跨行ATM、帳戶管理費等，將持續侵蝕存款。

5.信用卡附加費：信用卡附加費也快速增加。調查顯示，美國約三分之一商家已開始對信用卡付款加收2%至4%手續費，等於消費者刷卡越多，實際支付金額也越高。

6.外送平台費用：外送平台則被批評是「隱形加價重災區」，有研究發現，一份原價約37美元（約新台幣1164元）的餐點，透過外送平台下單後，最終價格可能暴增至63美元（約新台幣1981元），漲幅超過7成。

7.還在付費的幽靈訂閱：訂閱制服務也是許多人忽略的「慢性失血」。大量用戶長期支付早已不再使用的影音、軟體與會員服務。

8.演唱會與活動票務費：一張演唱會門票常因 「便利費」、「服務費」、「手續費」和「場地費」讓價格悄悄變貴。

9.電信和公用事業回收費：報導指出，看看你的有線電視、網路或手機帳單。你會看到諸如「監管回收費」、「電視廣播費」、「體育節目附加費」和「管理費」之類的項目。這些並非稅款，而是公司為了讓廣告價格看起來比實際帳單價格低而人為設定的費用。

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