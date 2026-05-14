森崴能源6/23終止上市 經濟部：不影響台電離岸風電二期計畫

森崴能源即將在6月23日下市，經濟部次長賴建信今（14）日在院會後記者會表示，不會影響台電離岸風電二期計畫。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕森崴能源即將在6月23日下市，外界關心是否影響台電工程進度，經濟部次長賴建信今（14）日在院會後記者會表示，台電公司與專案管理團隊在締約過程中，都做好相當的風險管控，不會影響台電離岸風電二期計畫。

森崴能源子公司富崴能源承攬台電「離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案」，在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等不可歸責事由，造成虧損。台電原已支付約346億元，但富崴已支付下包與供應商約534.5億元，中間資金缺口接近200億元。

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這起案件後來進入行政院公共工程委員會調解，最終取得調解成立書，台電才同意支付55.57億元追加款。但富崴仍因此案虧損150億元。

對此，賴建信指出，台電與富崴能源公司締約後，在履約過程中都有與專業團隊做好相當的風險管控，並在第一時間掌握森崴能源財務狀況，且透過法律團隊提供法律意見，促進業主權利的保障。

賴建信說，森崴能源與台電公司締約的工程進度，目前已超過96%，至只剩下約3分之1的海纜、還有部分風機尚未完成安裝。台電公司在確保計畫目標達成的狀況下，已經運用了履約管理相關規則「監督付款」機制。

賴建信解釋，所謂的監督付款部分，就是針對施工團隊，如廠商財務有狀況或問題，台電可以確保其他的施工團隊可以領到施工所需的貨款，並達成計畫目標，台電會在這樣的機制之下，繼續完成剩下的不到4%左右的進度。

賴建信強調，我國的離岸風電發展，今年目標經盤點後，其他案場都進行得非常順利，台電公司離岸風電二期的計畫，目前也不會受到這個影響，現正在施工中，台電公司有信心達成今年目標。

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