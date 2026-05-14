房屋稅開徵戶數10年增近2成 女性占45.2％創新高

財政部表示，房屋稅開徵戶數近10年增近2成，2025年女性納稅義務人占比45.2%再創新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，2025年房屋稅開徵戶數包含住家、營業用途等在內共1184萬戶，較2015年增加185萬戶，10年增加近2成，主因持續推動都更、新建房屋增加，加上少子女化、晚婚，單人或小宅型態的戶數增加，也推升房屋稅籍戶數。以納稅義務人性別觀察，女性占比升至45.2%、為歷年新高，兩性差距縮小至9.6個百分點的歷年最低。

按年齡別觀察，房屋稅納稅義務人以中高齡族群為主，60歲以上族群占近5成，主要隨房屋持有人年齡增長，整體結構呈現高齡化趨勢。就性別與年齡級距觀察，各年齡層均以男性納稅人占比較高，但隨年齡增長，女性經濟能力提高及財產分配型態轉變，女性占比隨之上升，高點落於60至69歲年齡層，占4成7。

請繼續往下閱讀...

財政部指出，受房價上升及住宅小坪數化影響，近10年逾8成縣市的平均每戶坪數呈現縮減，僅台東、花蓮等4個縣市略為成長，或因當地仍以透天厝或傳統住宅型態為主；坪數減幅較大者，依序為金門縣、連江縣及澎湖縣，幅度約介於8%至12%，可能是因近年離島地區建造成本上升，以及單身與小家庭居住需求增加，建商主推華廈、公寓住宅有關。

另，六都中，2025年平均每戶坪數以台中市47.3坪最高，其次為台南市46.3坪，台北市28.3坪最小，亦為全國唯一跌破30坪的縣市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法