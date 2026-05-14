省吃儉用苦存260萬幫忙顧愛孫 阿嬤一刷存摺嚇壞了

日媒以真實案例，揭示高齡社會中常見的「隔代照顧過度依賴」現象。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對領取年金生活的高齡夫妻，原本以為退休後的人生將回歸平靜，沒想到卻因孫子頻繁來訪，讓原本安穩的晚年生活逐漸失衡。開銷與體力負擔同步失控，存款也快速被侵蝕。兩人終於意識到，親情與界線之間，已經走到不得不重新劃線的臨界點。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的正夫（化名）與70歲的妻子久美子（化名），每月合計領取約18萬日圓（約新台幣3.6萬元）年金，另有約1300萬日圓（約新台幣257萬元）存款。雖然名義上具備基本經濟保障，但在房屋維修、醫療與未來長照支出壓力下，實際生活並不寬裕。

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夫妻兩人長期維持節儉生活，減少外食與不必要開銷，只在打折日購物，而且盡量避免使用暖氣或空調。然而，住在附近的長女因工作繁忙，逐漸將孩子的照顧責任轉移到父母身上，讓原本偶爾探訪的孫子，變成幾乎日常性的到訪與寄放。

從放學後臨時托管、週末全天照顧，到長假期間全日接手，祖父母家逐漸成為孫子的「第二個生活中心」。長女也經常臨時提出協助需求，使夫妻的生活節奏被頻繁打亂。

久美子某次查看銀行存摺上的餘額時相當震驚，嘆了口氣坦言「看來我們這個月又要虧損了。」她坦言，雖然疼愛孫子，但隨著餐食準備、家務整理與長時間陪伴累積，體力負擔明顯增加，加上食費與水電支出上升，使每月預算更為吃緊。

隨著壓力累積，久美子甚至開始對孫子的來訪感到焦慮，並出現「明明是快樂的事，卻開始覺得吃不消」的矛盾心理。正夫則感嘆，原本期待的安靜退休生活，如今卻彷彿再次進入「第二輪育兒階段」。

在一次家庭對話中，夫妻坦承已難以長期維持高頻率照顧，並與長女協調調整安排，最終決定將孫子到訪限制為每週固定天數，並建立事前溝通機制，同時搭配社區托育與學童服務分擔照顧需求。

專家指出，此類情況反映出高齡社會中常見的「隔代照顧過度依賴」現象，當祖父母支援從偶發變為常態，若缺乏界線與資源分配，容易同時影響高齡者的身心健康與家庭關係穩定性。

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