中國AI模型追上美國？打臉文來了

分析師指出，中國在算力和AI模型方面落後美國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕針對外界不時傳出中國AI大模型比美國同類模型略勝一籌，知名半導體分析師高燦鳴（Tim Culpan）直言，事實並非如此，反而是中國迫切希望獲得最先進的模型，而且中國在算力和AI模型方面落後美國，催生出套利產業，他們鑽法律漏洞，公然違反限制，以獲取來自 OpenAI、Anthropic 和 Google 的模型。

知名半導體獨立記者高燦鳴（Tim Culpan）在其所創立的晶片新聞平台Culpium指出，中國在運算能力和AI模型方面的差距，催生一個蓬勃發展的套利產業，他們鑽法律漏洞，公然違反限制，以獲取來自 OpenAI、Anthropic 和 Google 的模型。這一產業的驅動力源自於中國在AI領域的落後地位以及用戶對更優質產品的渴望。

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高指出，B.AI 是一家由川普的朋友、後來的敵人孫宇晨支持的機構，其標榜目標是「打破商業和地緣政治壁壘」。B.AI只是眾多被中國人稱為「轉運站」的中間商中的最新一家，這些中間商接收用戶的 AI 請求，並將請求轉發給美國供應商，然後回傳回應。

像孫宇晨投資的B.AI這樣的新玩家湧入市場，而其他數百家供應商已經蓬勃發展多年，這一事實揭示中國AI市場的一些特徵。這種模式之所以成為可能，是因為中國用戶始終將美國模型，視為比本土模型更受歡迎的選擇。

這種觀點不僅在一般消費者中普遍存在，中國政府高層也希望獲得美國最優質的產品和服務。

高指出，由於黃仁勳也川普訪中，而且川普先前曾改變主意禁止向中國出售晶片，目前還無法預料美國總統會在訪問期間向習近平做出哪些讓步。

高燦鳴說，儘管在華盛頓解除對輝達H200晶片的進口禁令後不久，中國就決定對進口該晶片進行管制，但北京並未正式禁止使用美國的AI模型。相反，中國透過一些手段來限制其使用，並透過審查法律來規範其使用，這與十多年前將Google和臉書趕出中國市場所用的策略如出一轍。

高指出，中國一貫的做法就是先允許引進和發展創新技術，以促進國家發展，然後在認為時機成熟時限制這些技術。

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