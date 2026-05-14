企業辦｢單身聯誼」政府有補助！ 申請期限至5/31截止

勞動部115年度推動工作與生活平衡補助計畫，申請期限將截止。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡，115年「推動工作與生活平衡補助計畫」，申請期限至5月31日截止，勞動部觀察，今年企業申請踴躍，申請件數已較去年增加3成，已有21家企業規劃為員工舉辦「單身聯誼」，呼籲企業把握今年最後的機會申請補助。

勞動部自103年起訂定「推動工作與生活平衡補助計畫」，作為企業推動平衡員工工作、家庭照顧與生活的資源，協助企業發展各項友善員工的措施。勞動部指出，該計畫補助項目多元，例如企業可透過申請最高6萬元的「員工關懷與協助課程」，辦理「重大傷病員工關懷」課程、「組織關懷員訓練」，發展友善的組織關懷文化；企業若希望紓解員工身心壓力，也可申請「員工紓壓課程」補助最高6萬元，讓員工身心壓力獲得紓解與調適的同時，還能增進同仁間的聯繫與情誼。

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考量育兒員工有工作與家庭照顧的需求，勞動部另補助企業辦理「友善家庭措施」最高20萬元，例如辦理親子旅遊、親子手作活動、親職講座、親子運動會、家庭日都可申請補助，讓企業運用勞動部的補助資源，擴大既有的活動規模；今年友善家庭措施更新增補助「單身聯誼活動」項目，企業可自行辦理或是與其他企業聯合辦理聯誼，目前已有21家企業提出申請，讓單身員工在自然與輕鬆的環境下相互認識，拓展生活圈。

此外，為協助企業回應員工「臨時照顧子女」的需求，勞動部補助企業最高20萬元，可用於「員工子女臨時協助空間」的空間設備、活動器材與臨時陪伴人員鐘點費，有育兒照顧需求的員工，如果遇到學校臨時停課、運動會補假等，可將子女帶來辦公室所設置的空間暫時安頓。

勞動部統計，115年與去年同期相較，已提出申請子女臨時協助空間的企業數倍增，今年勞動部還特別加碼提高「臨時陪伴人員」的補助額度為每小時300元，支持企業可以聘僱臨時陪伴人力照看員工子女，以提供員工子女更安全的臨時照顧環境。

勞動部表示，相關補助計畫採線上申請，各項資訊可至「工作生活平衡網」瀏覽查詢（https://wlb.mol.gov.tw），呼籲企業可善用工作生活平衡的補助資源，打造更友善關懷的暖心職場，支持員工安心兼顧工作與家庭，為企業留住好人才。

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