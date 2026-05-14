顏慧欣罷凌案調查結果即將出爐 楊珍妮率團出席APEC引爭議

顏慧欣罷凌案仍在調查中，楊珍妮代表中華民國台灣出席國際會議，引發外界爭議，對此，行政院僅表示，調查報告案現正撰寫中。（記者方賓照攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕2026年APEC貿易部長會議將於22至23日在中國江蘇省蘇州市舉行，外交部表示，行政院政委兼經貿辦（OTN）總談判代表楊珍妮將率OTN和外交部官員出席。不過，顏慧欣罷凌案仍在調查中，楊珍妮代表中華民國台灣出席國際會議，引發外界爭議，對此，行政院僅表示，調查報告案現正撰寫中。

外交部日前表示，台灣是APEC的正式會員，APEC每年例行的資深官員、部長級會議及APEC年會，台灣都會派代表團參加，針對即將登場的APEC貿易部長會議，規劃由楊珍妮帶領行政院經貿談判辦公室和外交部官員出席。

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不過，經貿辦副總談判代表顏慧欣罷凌案仍在調查中，對於楊珍妮是否停職接受調查？在爭議未解的情況下，是否適合代表政府出席國際場合？行政院發言人李慧芝今（14）日僅表示，目前行政院的安全及衛生防護委員會所成立的外部調查小組，已完成所有訪談作業，調查委員現正進行調查報告撰寫。

李慧芝說，在調查期間，外部調查小組曾建議楊珍妮要請假，她也依照規定建議，適度地辦理。至於後續處置，行政院會等到調查報告完成後，再依調查結果妥適處理。

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