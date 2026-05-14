報稅了沒？竹市推手機報稅還能抽5萬現金好康

報稅了沒？財政部北區國稅局新竹分局與新竹市稅務局推手機報稅還能抽5萬現金好康活動，市民可把握機會，輕鬆報稅。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕你報稅了嗎？財政部北區國稅局新竹分局與新竹市稅務局提醒市民，除規劃府後街（中央路至中正路96巷間）作為臨時機車停車區，方便民眾洽公停放。鼓勵市民參加財政部推廣的手機報稅服務，除可快速完成114年度綜合所得稅結算申報，省時便利，還可參加財政部抽獎活動，有機會抽中最高5萬元現金獎。

稅務局表示，因應報稅期間稅務局周邊人潮與車流增加，從5月1日到6月1日止（平日8時至18時，例假日除外），開放府後街（中央路至中正路96巷間）作為機車臨時停車區，僅供機車及行人通行，提供民眾便利的洽公環境。同時鼓勵市民使用免下載APP、免插卡的手機報稅服務，不用出門、免排隊，只需「驗證身分、填寫資料、確認稅額、繳（退）稅、申報上傳」簡單五步驟，在家就能完成綜合所得稅結算申報。

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報稅了沒？財政部北區國稅局新竹分局與新竹市稅務局推手機報稅還能抽5萬現金好康活動，市民可把握機會，輕鬆報稅。（新竹市府提供）

財政部北區國稅局新竹分局表示，去（114）年新竹市綜合所得稅申報人口達14萬8千餘人，手機報稅使用比例較前年成長5.17%，顯示市民對智慧便民服務接受度高。納稅義務人只要透過手機，點選手機報稅完成身分驗證後，下載「稅額估算表」並同意估算結果、確認納稅義務人基本資料、選擇繳（退）稅方式，最後執行申報上傳，即可完成申報，省時又便利。另民眾使用手機報稅，還可參加財政部舉辦的「手機報稅GO 好禮大FUN送」抽獎活動，最高可獲得5萬元現金獎，總獎金高達525萬元。

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