六福水樂園、麗寶馬拉灣暑期合作 來園人次挑戰倍增

六福旅遊集團總裁賴振融（圖左）與麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻（圖右）宣布暑期策略合作。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕六福今日宣布，旗下水樂園與麗寶馬拉灣展開暑期水樂園策略合作，六福指出，水樂園去年暑假平均入園人次約9萬人，與麗寶合作後，今年目標上看18萬人次，等於較去年成長一倍。

六福水樂園與麗寶馬拉灣展開暑期水樂園策略合作，推出話題性十足的999元雙園聯票「買六福送麗寶、或買麗寶送六福」，麗寶指出，象徵台灣主題樂園產業邁向跨品牌合作新模式。

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六福指出，除水樂園外，就整體樂園而言，預估暑假加上後續萬聖節檔期，六福村整體目標人次約46萬人，較去年約30多萬人次，成長58%，但天候將是最大變數。

麗寶表示，雙方除看好暑假入園人次成長，也希望透過此次合作建立台灣觀光遊樂產業策略聯盟新典範，畢竟面對旅遊市場快速變化與消費需求多元化，透過資源整合與跨界合作，才能提升旅遊體驗並擴大國旅市場規模，未來不排除於智慧觀光、數位票券、年度節慶活動及跨域行銷等面向深化合作，共同打造兼具創新與高CP值的旅遊體驗。

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