川習會登場，人民幣逆勢走強，新台幣31.5元附近震盪。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美國4月通膨高於預期，但在 AI 科技股強勢領軍下，標普與那指再創新高，激勵台股一早也跳空開高，新台幣兌美元匯率亦隨股市反彈，一度由貶轉升，但市場觀望氣氛濃厚，中午暫收在 31.507元、小貶0.1分，台北外匯經紀公司7.11億美元。

目前全球市場焦點高度集中於北京登場的「川習會」，市場密切關注雙方在貿易關稅、科技禁運及台灣議題上的表態。

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新台幣昨日貶破31.5元關卡後，今早陷入盤整走勢，早盤最低31.531元、最高31.485元，上下震盪不到5分。

匯銀人士指出，美國連續兩日公布的 CPI與 PPI 數據均超預期，顯示中東衝突導致油價上揚已對通膨帶來壓力，市場對聯準會（Fed）今年降息的預期大幅降溫，使美元維持強勢，多數亞幣承壓，僅人民幣逆勢走強。人民幣中間價今早報 6.8401，調升 30 點，創逾 3 年新高，人民幣離岸價早盤也來到6.7808，再寫波段新高。

匯銀人士分析，川習會選在北京舉行，中方有意透過穩定且偏強的人民幣走勢，營造對外經濟穩定及談判氛圍偏正向的市場預期，也向國際資本釋出信心訊號。

若川習會釋出較正面的會談成果，包含關稅緩和或雙邊關係降溫，將有助提振亞洲股匯市風險偏好，人民幣可望續強，並帶動新台幣與其他亞幣短線止貶回穩；反之，若涉及台灣或科技限制議題言辭強硬，美元避險需求恐再升溫，亞幣仍將面臨壓力。

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