張榮發基金會出招爭遺產首開庭，張國煒母子參戰，聲請參與訴訟。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕張榮發基金會日前向法院遞狀，主張張榮發於生前著作及多次受訪、並於全體員工面前表明「身後財產全數捐贈基金會」，構成「死因贈與」契約，訴請4名遺產執行人柯麗卿、戴錦銓、吳界源、劉孟芬「給付贈與物」；台北地方法院今首次開庭，張榮發二房李玉美、二房長子張國煒聲請參與訴訟，主張張榮發的密封遺囑寫於宣稱贈與之後，依民法規定，後行為當然取代前行為，死因贈與應視同已撤銷。

張榮發於2012年出版的口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度」中，明確表達身後財產要捐給基金會作公益，「將來到我離開人間那一天，我所有剩下的錢，都會捐給基金會」，張榮發也曾多次於受訪及公開場合向基金會人員表示：「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會」。

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張榮發基金會3月底向北院提出民事訴訟，訴請4名遺囑執行人「給付贈與物」。法官今天開庭，基金會、執行人、李玉美和張國煒母子皆委由律師出庭。

法官向基金會的律師確認雙方死因贈與契約成立的時間點，基金會主張最晚是在2012年2月7日的公開受訪談話，贈與方是自然人張榮發，受贈方則是基金會當時的法定代理人張榮發，張榮發可以自行代理基金會接受贈與，成立死因贈與契約；且張榮發多次表明贈與時，時任基金會執行長鍾德美也在場。

柯麗卿等4名遺囑執行人的律師說，由4人聯名開設的遺囑專戶，只對遺囑提到的存款、股票、不動產有管理權，不包括動產。基金會表示，本件訴訟的請求標的，是在遺囑專戶的範圍內，請求給付10億元贈與物。

李玉美、張國煒聲請參與訴訟，法官尚未裁定是否准予參與，但今天在基金會、執行人都不反對下，先同意2人的律師列席表示意見。

張國煒的律師指出，依最高法院實務見解，前、後的意定契約相牴觸者，視為本人撤回「前」意定契約。張榮發是在2012年受訪或著書表達欲將身後財產贈與基金會，但張於2014年12月17日預立密封遺囑，2024年最高法院判決確定遺囑有效。遺囑寫在表達贈與意向之後，「後發生事項」取代「前發生事項」，死因贈與契約應視為已撤銷，被遺囑取代。

張國煒陣營並指出，張榮發生前的談話，是否成立死因贈與契約也有疑慮，受贈人的意思表示、是否為遺產贈與，皆不明確，無從認定雙方達成死因贈與契約。

李玉美的律師也否認成立死因贈與契約，張榮發遺囑已改變原本的贈與關係，張榮發經深思熟慮後，以密封遺囑完整、明確安排身後事，依其遺囑行事，才最符合張榮發遺願。法官聽取、紀錄各方意見後，定7月2日上午再開庭。

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