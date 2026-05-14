台積電上榜！外媒點名5月買進「這3檔AI股」是最佳答案

外媒推薦3檔5月值得買進的AI股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，大多數人對人工智慧的理解，只停留在「使用」層面。然而在背後，一個極為複雜的生態系正在運作。隨著企業持續投入AI發展，專注於AI基礎建設的公司也迎來強勁需求，並持續受惠。報導點名2026年5月值得買入的3大AI股票。

1.輝達（NVIDIA）

近年AI爆發，輝達功勞極大。它並沒有生成式AI應用或大型語言模型，但它的硬體提供了驅動這些模型訓練與運行的「大腦」。其GPU原本用於強化遊戲畫面，但其高度平行運算能力，正好適合處理AI所需的龐大計算工作。

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過去幾年，輝達幾乎壟斷了資料中心AI晶片市場，並因此反映在財報表現上。由於它在通用AI處理器領域接近壟斷地位，使其能維持高定價能力，進一步推升利潤率。在最近一個財報季度，輝達淨利年增94%，達到430億美元；過去三年更成長594%。

雖然像Amazon與Alphabet等科技公司正在開發自有AI晶片，輝達長期優勢可能被削弱，但它仍具備明顯競爭護城河。此外，其CUDA軟體生態系已成為全球開發者標準工具，進一步鞏固市場地位。

2.台積電（TSMC）

雖然輝達等公司負責設計AI晶片，但真正將晶片製造出來的，是台積電。台積電是全球領先的晶片代工廠，在AI生態系中扮演關鍵角色。

晶片製造是一項資本密集且高度專業的產業，能勝任的企業極少，而台積電在技術能力上幾乎沒有可比對手，因此許多科技巨頭都依賴其生產高階晶片。

隨著未來數千億美元資金投入資料中心與AI基礎建設，台積電將成為最大受益者之一。在最新財報電話會議中，台積電表示，AI晶片長期需求預計將以「中高50%年複合成長率」持續成長。沒有台積電的製造能力，AI晶片品質將難以維持，進而影響整體AI工具的可靠性，因此其重要性難以取代。

3.亞馬遜（Amazon）

Amazon在AI領域的核心角色，建立在其雲端平台Amazon Web Services（AWS）之上。AWS是全球最大的雲端基礎設施供應商。雲端平台之所以關鍵，是因為它提供AI開發與部署所需的運算能力，若沒有雲端服務，只有少數大型科技公司能進入AI領域。

Amazon的Bedrock正逐步成為整合型AI開發平台，讓使用者可以存取不同AI模型、客製化模型，並部署應用程式。隨著OpenAI不再與Microsoft維持獨家合作，AWS也有機會納入市場最熱門模型之一（ChatGPT）作為服務選項。

目前AWS的需求甚至超過其供應能力，因此訂單積壓持續上升。截至3月31日，Amazon訂單積壓達3640億美元，其中大部分來自AWS，顯示其市場地位與需求強度。

Amazon預計今年將投入2000億美元用於資料中心與AI基礎建設建置。隨著產能擴張與客戶導入增加，AWS 的投資回報預期也將進一步提升。

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