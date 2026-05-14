她辭教職不到1年翻身 「月賺47萬」成功心路曝光

Hannah Bigeleisen辭掉教職，把全部時間投入創作與工作室經營。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約一名高中老師，竟因學生一句話徹底改變人生。她原本擁有穩定教職，卻在一次課堂對話後，決定辭去工作、孤注一擲投入藝術創業。辭職創業不到1年，她的收入平均每月收入可達1萬至1.5萬美元（約新台幣31萬至47萬元），成功從教師轉型為高收入設計創業者。

外媒報導，現居紐約的Hannah Bigeleisen，原本是一名高中老師，同時也成立工作室，是一名雕塑家具與燈具設計師。她曾參與多位知名藝術家的大型裝置藝術製作，也一路持續創作。

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為了兼顧理想與現實，她後來進入設計學院攻讀藝術碩士。畢業後，她加入紐約市教師計畫，成為公立高中全職教師。當時，丈夫也正值創業轉型期，穩定薪水成了家庭重要支柱，因此她選擇將重心放在教職上。

儘管她熱愛教育，但內心始終放不下創作夢想。真正讓她下定決心離職的，是某次與學生的對話。當時，一名即將畢業的學生對未來感到迷惘，她便鼓勵對方「即使還不知道人生方向，也一定要朝夢想前進。」沒想到，學生卻突然反問她「那妳自己有在追夢嗎？」這句話瞬間讓她沉默。

她回憶，那天回家路上腦中反覆浮現這句話，也第一次真正意識到，自己一直鼓勵別人勇敢追夢，卻遲遲不敢替自己冒險。

之後，她開始重新思考人生方向，並將原本偏向藝術雕塑的創作，轉型成兼具美感與實用性的家具與燈具設計。她推出第一款燈具作品「Ellsworth Lamp」後，在布魯克林設計展獲得買家青睞，作品當場售出，也讓她首次看見「藝術變成事業」的可能性。

隨著作品曝光增加，她開始經營網站、社群平台與品牌行銷，也陸續學習創業與商業管理。她坦言，過去一直認為「商業」與藝術是衝突的，但真正投入後才發現，懂得經營自己，才能讓創作走得更長遠。

過去，Hannah Bigeleisen的工作室一年收入僅約4萬美元，仍需靠教職支撐生活。她在2025年9月辭去教職，全心經營自己的事業，隨著客戶、合作案與品牌知名度持續提升，她的收入快速成長。

她透露，去年工作室營收約8.6萬美元（約新台幣271萬元），而今年預估將突破20萬美元（約新台幣629萬元），平均每月收入可達1萬至1.5萬美元。

如今，她已正式離開全職教職，把全部時間投入創作與工作室經營。她認為，人生其實很少出現真正的「頓悟時刻」，更多時候只是願不願意跨出那一步。

她也鼓勵想追夢的人，不一定要立刻放棄穩定工作，但絕對不能停止累積與創作。她說「你可以一邊工作、一邊慢慢建立夢想，但唯一不能做的，就是放棄自己真正想做的事。」

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