國家住都釋9都更案招商 北市占6案、基地規模1.44萬坪

「信義犁和案」基地規模約6890.95坪，而招商金額推估達255億元。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕國家住宅與都市更新中心今舉辦「2026年公辦都更案招商發布會」，預計釋出9案招商，合計招商基地面積約1.96萬坪，推估可吸引投資金額約596億元，進一步觀察9案，基地規模最小都超過800坪、單案投資金額均為20億元起跳。

國家住都中心指出，今年公辦都更案首度跨足高雄市，預計釋出新興區「青年高分社及陸軍服務社案」進行招商，該案基地面積約1692.79坪，預計8月公告招商、投資金額約25億元，而此次跨足南臺灣、主要是回應都更長期「北熱南冷」的市場結構落差。

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9案中有6案在台北市、2案在新北市，其中台北市6案合計招商基地面積達1.44萬坪、合計投資額478億元，占整體比重各約73.46%、80.20%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，市中心素地難尋，公辦都可提供規模大、基地完整的基地開發，因此，建商多少會留意這類招商案，尤其台北市的招商案，應會吸引許多建商評估。

信義犁和案規模最大、投資金額最高

9案中又以「信義犁和案」基地規模最大、約6890.95坪，而招商金額推估達255億元，也是9案中最高，根據日前國家住都中心發布，該案已先啟動「先找承租營運人、再找投資興建人」策略，且已確定選出財團法人臺北醫學大學為最優申請人、預計承租建坪約4500坪，全案預計7月公告招商。

國家住都中心董事長花敬群指出，今年是公辦都更轉型元年，開發整合邏輯由過去著重「個別基地重建」，擴大至「街區尺度整體規劃」。以預計要招商的新北市「中和祥和案」與「新店安德案」為例，公有土地僅占部分街廓或細碎散布，但審視地區紋理及建物狀況後，決議擴大整合範圍。

他表示，國家住都中心2018年成立至今，已完成18個招商案，累積吸引金額約1028億元，且招商案興建量體中，超過5.4萬坪辦公廳舍、1743戶社宅以及1.06萬坪公益設施。

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