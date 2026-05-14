中東衝突以來第2艘 日本油輪秘密穿越荷姆茲海峽

日本大型油輪Eneos Endeavor罕見地、秘密地通過荷姆茲海峽。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一艘大型日本油輪週三（13日）晚間出現在阿曼灣附近，表明這艘來自亞洲的船隻罕見地、秘密地通過荷姆茲海峽。

《彭博》報導，根據船舶追蹤數據，大型原油運輸船「Eneos Endeavor」週三晚間在阿曼首都馬斯開特以北的位置開始向東航行，駛向阿拉伯海。在這之前，這艘油輪最後一次發出訊號時是週一（11日）位於阿布達比以北的波斯灣。訊號中斷表明，這艘船在未通報行蹤的情況下，穿越了荷姆茲海峽。

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Eneos Endeavor在2月下旬駛入波斯灣，準備從阿拉伯聯合大公國的達斯島（Das island）和科威特的米納阿瑪迪（Mina Al-Ahmadi）煉油廠裝載原油，根據吃水深度顯示，這艘船幾乎滿載貨物。這艘油輪在4月下旬時將日本鹿兒島的喜入（Kiire）列為目的地，但現在顯示政在等待訂單，表明他還沒有明確的停靠港。

根據公司網站，這艘油輪是日本煉油商ENEOS控股船隊的一員。針對報導，公司發言人表示，為了安全起見，公司不會公開船舶的營運狀況。

Eneos Endeavor的航行，使其成為2月下旬中東爆發戰火以來，第2艘成功穿越咽喉要道荷姆茲海峽的日本超大型油輪。4月下旬，出光丸號（Idemitsu Maru）是第一艘通過荷姆茲海峽的日本超大型油輪。日本首相高市早苗也證實有一艘船通過了這一航道，並補充說，東京正在敦促德黑蘭確保所有船隻都能自由安全地通過這條水道。

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