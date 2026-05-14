南電股東會：資本支出將創史上最大 下半年營運季季高

南電董事長鄒明仁。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板大廠南電（8046）今日召開股東會，南電董事長鄒明仁表示，因生成式人工智慧（AI）推理應用帶動AI伺服器和高階交換器功能升級，對於高階載板需求強勁，南電在IC載板和電路板業務將有不錯發展機會。

南電總經理呂連瑞表示，AI產業成長才剛起步，因AI、高效能運算（HPC）晶片及先進封裝需求強勁，高階IC載板市場快速成長，針對客戶與市場強勁需求，公司將啟動長達數年大規模擴產計畫，資本支出規模將創歷史之最，大幅高於往年水準，預估下半年營運將季季增，獲利也以逐季成長為目標。

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呂連瑞指出，資本支出規模超過歷年規模，資本支出是為了未來10年、20年發展，載板已從元件變成系統性功能平台，資本支出會依照客戶需求，有許多新的裝置問世，載板不再是純粹載板，而是各種異質材料的整合，對於生產量能、技術、製造能力的挑戰，目前南電IC載板比重接近90%，傳統板也與AI有關，未來投資重點在載板。

至於載板價格變化，呂連瑞指出，南電的載板是訂製品，不管是否有合約，都可調整價格，合約當中還要提供產能、產品保證等條件，合約價會有差異；針對產能布局方面，南電產能仍以台灣為主，佔比約8成，昆山廠約占2成，先進製程以樹林廠為主，錦興廠正進行產線改造，下半年將有先進產品加入，今年產能增加率約有雙位數，未來擴廠需評估政府政策、水電、人力等資源，搭配客戶需求。

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