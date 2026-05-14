滷味店老闆變股神！同事也炒股爆賺離職 他好傻眼問1事

受惠Ai浪潮，台股表現不錯。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股屢創新高，1名網友分享，最近身邊接連出現靠炒股離職的同事，就連常買的滷味攤老闆也因投資大賺決定不做，還有飲料店老闆找不到員工，原因是年輕人都認為投資股市更好賺，讓他懷疑自己是不是笨蛋才乖乖上班，台灣是否再度出現「錢淹腳目」的年代。

1名網友在Dcard上分享，坐在自己前面的同事最近離職，隔壁部門的2個同事也在上週離職，通通都是炒股炒到財富自由，更讓他驚訝的是，下班想買滷味時，發現常去的店已永久歇業，詢問隔壁攤才得知，老闆因投資股市賺到翻掉，不再賣滷味。

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後來他去買飲料時，與老闆閒聊才知道，現在根本找不到員工，每個年輕人都說投資股市比較好賺，沒人願意做這個。讓他不禁好奇，現在是只有笨蛋才乖乖上班嗎？現在比得上8、90年代的台灣錢淹腳目的時代嗎？

此文章引起許多網友討論，有不少網友認為，這類故事太像創作文，直呼可信度有限「又在編故事囉」、「創作文」、「幻想文看看就好 辭職炒股還是少數」、「誰會知道滷味攤老闆股票賺多少」。

不過也有網友分享看法，認為股市行情太強，確實讓不少人開始重新思考工作與投資的關係，表示「炒股才是本業，上班那是外快」、「就薪資真的太低了，不炒股你要怎麼買房」、「真的認識的每個這波都賺到千萬以上」、「今年淨資產多了上千萬 月薪3萬多是要賺多久」。

也有網友分享，「我是疫情的時候200萬開始玩股票，到現在變成1400萬，如果沒這波大行情 我資產可能30歲才能破千萬，非常感謝」。

另有網友表示，「要是炒股有這麼好賺就好，每個人都直接退休全職炒股就好。現在是牛市你當然覺得每個人都賺，科技股基本上隨便射都會賺，變成熊市的時候可能就只有龍巖會賺了」、「我身邊也好幾個買股票買到財富自由了，不過倒是沒人離職」、「我朋友賺了三千萬都還好好工作」。

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