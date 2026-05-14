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寧願住核電廠旁！71％美國人反對AI資料中心進駐 原因很現實

2026/05/14 13:51

一份民調發現，71%的美國人表示不希望資料中心建在自己居住的地方。圖為在華府抗議資料中心建設的示威者。（歐新社）一份民調發現，71%的美國人表示不希望資料中心建在自己居住的地方。圖為在華府抗議資料中心建設的示威者。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕當你發現「比起資料中心，人們更願意住在核電廠附近」，就知道AI資料中心的形象問題有多嚴重。一份新的蓋洛普（Gallup）民調發現，71%的美國人表示不希望資料中心建在自己居住的地方，這一比例遠高於反對在住家附近興建核電廠的53%，而在反對資料中心建設的受訪者中，有48%表示「非常反對」。蓋洛普在後續網路調查中發現，大多數反對資料中心的人，其實主要是基於環境與自然資源使用的擔憂。

這項蓋洛普於3月進行的調查顯示，資料中心在美國政治光譜中普遍不受歡迎，民主黨人更傾向表達強烈反對意見。56%的民主黨受訪者表示強烈反對在當地興建資料中心，相較之下共和黨為39%，無黨派人士為48%。另外，有超過4分之1的共和黨與無黨派受訪者表示「有點反對」，民主黨則為19%。

在3月的調查中，46%的受訪者表示，他們非常擔心資料中心對環境造成的影響。而蓋洛普在4月進行的後續網路調查中發現，大多數反對資料中心的人，其實主要是基於環境與自然資源使用的擔憂。

在反對在當地興建資料中心的人中，有一半表示「資源使用影響」是他們最主要的擔憂，其中18%特別指出過度耗水與耗電問題。近4分之1的反對者擔心生活品質受到影響，包括房價等問題。此外，20%的人擔心成本增加，例如電價上漲。

相較之下，反AI情緒對反對者來說並不是主要因素，僅有10%的反對者表示不喜歡這項技術，4%表示不信任AI。

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