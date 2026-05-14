好驚人 ! 三星固態硬碟在「這國」飆漲384％ 日廠跟進漲6成

日本消費級SSD零售市場價格出現波動，三星旗艦產品漲幅最高達384%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到AI驅動的全球記憶體晶片短缺影響，再傳固態硬碟 （SSD） 價格出現驚人漲幅。據報導，近期日本消費級SSD價格出現劇烈波動，三星部分型號價格暴漲384.7%，鎧俠（Kioxia）多款產品也同步跟漲近6成，顯示全球儲存供應鏈正因AI基礎建設需求暴增供應緊縮，壓力甚至已開始蔓延至終端消費市場。

據《Tom's Hardware》報導，三星電子旗下旗艦產品9100 Pro 8TB SSD，在日本零售價最高已達54.8萬日圓（約新台幣近11萬元），相比美國亞馬遜約1961美元（約新台幣6.1萬元）售價，兩大價差高達43%。其中部分三星主流SSD產品線，相較今年1月價格更暴漲384.7%，漲勢相當驚人。

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其他容量版本同樣明顯上漲。4TB版本目前售價約近28萬日圓（約新台幣5.5萬元），2TB版本則約近14.1萬日圓（約新台幣2.8萬元）。部分產品在日本市場價格甚至接近美國同規格產品的2倍。

日本記憶體大廠鎧俠也未能置身事外。根據Akiba PC數據，鎧俠多款SSD漲幅介於39.8%至59.4%之間，其中2TB Exceria Pro G2目前售價約近9.4萬日圓（約新台幣1.8萬元），1TB Exceria Basic則約近3.3萬日圓（約新台幣6586元）。

不過，市場並非所有品牌同步上漲。Western Digital旗下部分產品反而逆勢降價，例如WD Black SN8100系列中，多款非旗艦型號價格下跌，4TB版本降至約15.7萬日圓（約新台幣3.1萬元）、跌幅約24.7%；8TB版本售價約39.8萬日圓（約新台幣7.9萬元），1TB版本則約4.98萬日圓（約新台幣近1萬元）。

分析認為，這波SSD價格劇震，核心原因在於AI基礎設施對高效能儲存需求持續暴增。隨著大量NAND Flash與高階儲存資源優先供應資料中心、AI伺服器與大型運算平台，消費級市場供給逐漸受到擠壓，導致價格開始快速攀升。

這種壓力如今也開始傳導至消費電子市場。近期，任天堂宣布將調漲Switch 2售價，日本市場價格將自5月25日起，由4萬9980日圓（約新台幣9974元）調升至5萬9980日圓（約新台幣近1.2萬元）；美國市場則將於9月1日起調漲50美元（約新台幣1575元）至499.99美元（約新台幣1萬5752元）。

市場人士指出，過去幾年AI帶動的缺貨與漲價，多半集中在GPU、高頻寬記憶體（HBM）等高階產品，但如今連消費級SSD與遊戲主機價格都開始被迫上調，代表AI對全球電子供應鏈的擠壓，已逐漸從上游晶片端蔓延至一般消費市場。

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