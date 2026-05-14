焦點股》森崴：下市引爆大逃殺 3.7萬張等著賣

森崴6月23日下市引爆大逃殺，3.7萬張等著賣。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕森崴能源（6806）昨日公告首季虧損達18.49億元、每股虧損6.73元，同時淨值轉虧、為負1.82億元，因觸發證交所營業細則下市條款，預計將於6月23日起終止上市，今日森崴開盤後股價直接摜至跌停17.3元，截至10:10分為止，成交量不到3000張，但跌停委賣張數超過3.7萬張，上演一波大逃殺。

受子公司富崴能源承包台電離岸二期風場認列預期合約損失，慘遭銀行收回約35億元資金額度，無法支應寶崴海事持續營運，再度需認列背書保證等相關損失，森崴能源首季虧損達18.49億元、每股虧損6.73元，同時，森崴淨值轉虧、為負1.82億元，證交所也宣布淨值為負數觸動下市規定，自5月15日起併加採行分盤集合競價交易方式，且6月23日起終止上市。

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不只森崴跌停，連帶正崴（2392）、永崴投控（3712）今股價也同步跌停，股票討論區甚至開出「森崴重災戶」群組，也有人喊「救救小散戶」，大罵「上市4年半就下市，股票變壁紙」；不過，今日森崴成交量還有2900張，也有股民質疑，是不是正崴集團董事長郭台強拿出1.8億元，森崴淨值轉正就可以不用下市，如此一來，森崴恐還有轉機？市場消息眾多紛紜，法人則建議散戶最好「別賭」。

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