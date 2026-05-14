思科AI訂單爆發、財測超預期，盤後股價狂飆近20％。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國網路巨頭思科（Cisco）昨（13日）公布2026財年第3季財報，在AI訂單需求強勁帶動下，營收與財測雙雙優於市場預期，激勵思科盤後股價飆漲19.8%。

綜合媒體報導，根據財報數據顯示，截至4月25日止會計年度第3季，營收年增12%至158.4億美元（約新台幣4994.11億元），優於市場預估的155.6億美元（約新台幣4905.83億元）；調整後每股盈餘1.06美元（約新台幣33元），也優於市場預期的1.04美元（約新台幣22元）。淨利則由去年同期的24.9億美元（約新台幣785.06億元）增至33.7億美元（約新台幣1062.51億元）。

請繼續往下閱讀...

展望第4季，思科預估調整後每股盈餘將介於1.16美元至1.18美元之間，營收預估介於167億至169億美元（約新台幣5265.26億元至5328.32億元），明顯高於市場原先預估的1.07美元EPS與158.2億美元（約新台幣4987.81億元）營收。

報導指出，AI業務為思科本次成長主力。今年至今，思科已取得53億美元（約新台幣1671.01億元）AI基礎設施與超大規模雲端客戶訂單，並將全年AI訂單預估由50億美元（約新台幣1576.42億元）大幅上修至90億美元（約新台幣2837.57億元），同時也將AI市場全年營收預測由30億美元（約新台幣945.86億元）提高至40億美元（約新台幣1261.14億元）。

同日，思科也宣布，為集中資源發展高需求與高成長領域，將裁員近4000人，並預估此次裁員與相關重整將產生約10億美元（約新台幣315.29億元）稅前費用，其中約4.5億美元（約新台幣141.88億元）將於第4財季認列。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法