焦點股》能率亞洲：4月營收回溫 帶量鎖漲停

能率亞洲4月營收展現強勁反彈，

管理層昨日指出，此一跡象顯示營運已擺脫短期利空，重回成長軌道。（能率亞洲提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕創投類股能率亞洲（7777）受惠於4月營收展現強勁反彈，單月成功突破1.12億元大關，管理層昨日指出，此一跡象顯示營運已擺脫短期利空，重回成長軌道。能率亞洲今日股價帶量大漲，截至上午10時17分暫報漲停價34.15元，成交量5936張，超過6000張漲停價委買單尚未成交。

能率亞洲指出，第一季的帳面損益虧損約4500萬元，損益波動主因受全球股市調整影響，屬短期評價變動，4月份營收已顯著回溫，進入第二季，全球股市回溫且美台股市屢創新高，帶動公司投資組合評價回升。能率亞洲長期布局於半導體、AI及機器人等高成長領域，目前的收成效益正逐步體現。

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能率亞洲強調，作為國內首家掛牌上櫃之永續型創投，公司具備抗波動的長期投資韌性。雖然短期損益會受市場公允價值變動影響，但隨核心標的陸續進入資本市場，公司長期價值將更趨穩健。隨著多項重量級投資案將於今年起陸續啟動IPO程序，公司將進入業務大豐收期。

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