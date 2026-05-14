油價美國還能壓多久？在SPR每天釋123萬桶新猷 彭博給答案

美國上週戰略石油儲備（SPR）單週釋出原油超過每天123萬桶，創歷史紀錄，現有授權釋放量僅可支撐至9月初。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國上週戰略石油儲備（SPR）單週釋出原油超過每天123萬桶，創歷史紀錄，然而現有授權釋放量僅可支撐至9月初，彭博指出，川普大約還有5月下旬至6月的操作窗口，此後SPR收縮與商業庫存壓力將引發市場對供應永續性的憂慮，油價重新承壓風險隨之上升。

外媒報導，過去4週，美國原油及成品油淨出口量平均高達每天590萬桶，創歷史最高紀錄，較1年前330萬桶幾乎翻倍。

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這導致近1個月內，每桶西德州原油運抵歐洲的綜合到岸成本從近160美元（約新台幣5041.6元），驟降至106美元（約新台幣3340.06元）。

報導指出，此輪美國出口激增的關鍵在於SPR動用力度遠超預期。今年3月，美國以協調盟國聯合釋放儲備的方式，承諾從SPR借出1.72億桶原油，SPR桶油已流向荷蘭、義大利和土耳其等市場。

市場原本預判，SPR的實際釋放速率難以接近每天100萬桶，但實際數字已超過每天123萬桶，為歷史最高週度水準。

這意味著，美國淨出口增量中，約有一半是透過消耗戰略儲備來實現的，而非完全依賴產量提升。

截至上週，SPR自川普動用以來已累計釋放約3100萬桶。

若1.72億桶授權量全部釋放完畢，屆時SPR剩餘儲量將降至約2.42億桶，觸及1980年代初以來的最低水準。

川普可選擇命令進一步釋放儲備，但彭博觀點指出，將1個已然弱化的SPR推至極限，屆時或適得其反，引發市場恐慌。

根據彭博計算，以目前釋放速率推算，現有授權釋放量仍可支撐約117天，至9月初；若將釋放速率提高至每天200萬桶，則能維持至7月底。

然而，美國的石油儲備終究不同於聯準會的印鈔機彭博觀點專欄作者指出，川普大概還有5月下旬及6月份的窗口期，在此之後，SPR的持續縮減與商業庫存壓力的累積，將開始引發市場對供應可持續性的憂慮。

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