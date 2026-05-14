馬斯克訪中也得「翻牆」 X帳號曝光北京審查 美代表團棄常用手機嚴防監控

馬斯克隨團抵達北京後，其社群平台X帳號資訊頁面出現警告。（圖擷取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）隨總統川普抵達北京後，其社群平台 X 帳號發文紀錄顯示，這位科技巨頭正使用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」上網。此舉引發全球網友關注。實證即便具備頂尖衛星通訊技術，在中國境內仍須服從嚴密的網路審查。

星鏈未獲許可遭禁 馬斯克也得老實翻牆

網友質疑馬斯克為何不使用自家的「星鏈」（Starlink）衛星網路。資料顯示，星鏈因未取得中國政府的無線電頻率與電信營運許可，數據無法接入境內地面網關，目前在中國仍屬全面禁區。X 平台知名帳號「李老師不是你老師」評論指出，馬斯克來到中國也得「老老實實用 VPN」。

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截至2026年，星鏈服務已在全世界150多個國家使用，但在中國市場仍面臨物理層級的技術屏蔽。

福斯新聞（Fox News）報導指出，為防範北京的大規模監控，川普代表團成員已放棄平日使用的電子設備。官員多攜帶精簡版的「乾淨」設備、臨時筆電與受控通信系統。這套預防措施增加日常工作難度，關鍵資訊改由受控管道或專人當面遞送，以規避數據收集風險。

前白宮首席資訊官佩頓（Theresa Payton）強調，在中國境內不論線上線下，均應假設言行正受到監控。她指出，美方官員已接獲簡報，要求將數位活動限制在任務必要的最低範圍內。

前特勤局幹員蓋奇（Bill Gage）形容中國為「大規模監控國家」。他指出，任何帶入中國的物品，包含手機、筆電甚至飯店 Wi-Fi，都應視為已被入侵。美方官員甚至被要求不得依賴當地充電設備或行動電源，必須使用政府配發的專屬配件，以防範硬體層級的資料竊取。

蓋奇直言，在中國境內沒有安全的電子通訊。福斯新聞分析，這類數位防範措施反映出美中之間極度不信任的現狀。針對相關監控指控，中國官方一貫予以否認。目前美方代表團仍維持最高等級的資訊安全警戒。

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