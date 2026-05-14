過去「最危險訊號」如今竟反轉 ! 華爾街這樣看 美股多頭有望持續

外媒指出，美國債市正在釋出完全不同的訊號。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕過去向來被視為美國經濟衰退前兆的「殖利率曲線倒掛」（指短天期殖利率高於長天期殖利率），如今可能正在釋出完全不同的訊號。《Business insider》指出，隨著長天期美國公債殖利率近月持續攀升，美國公債殖利率曲線正逐漸「陡峭化」（steepening），而這種情況歷來往往與銀行放貸增加、資金流動改善以及經濟成長加速有關。

據報導，費雪投資公司（Fisher Investments）表示，這種模式與市場在經濟衰退前夕歷史上出現的倒掛現象相反，並且向經濟發出了一個「被嚴重低估」的正面訊號。該機構預期，美國經濟與股市多頭行情有望同步延續。

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部分市場人士認為，這不只是通膨與赤字疑慮升溫的反映，更可能代表銀行放貸環境改善、企業投資回升，甚至有利於美國經濟延續成長。

市場最常觀察的殖利率曲線，是10年期與2年期美債殖利率之間的利差。過去在經濟衰退前，短天期殖利率通常會高於長天期殖利率，形成所謂「倒掛 （inversion）」現象。

但近期全球債市出現新的曲線變化：短天期殖利率開始下滑，長天期殖利率則相對維持高檔甚至上升，使整體殖利率曲線重新變陡，這種現象已明顯出現在美國公債市場。

根據近期市場數據，3 個月期與 1 年期美債殖利率均低於去年同期水準，但 30 年期公債殖利率則略高於去年，顯示整體殖利率曲線正逐步轉陡。Fisher Investments 在第一季報告中指出，市場對這項變化背後的正面意義「嚴重低估」。

分析師指出，近期長天期公債殖利率攀升，也反映市場對美國長期財政赤字與通膨風險的擔憂，但另一方面，短期利率相對下降，反而有利於銀行放貸獲利能力提升。Fisher認為，當短天期利率低於長天期利率時，銀行更願意放貸，這將使更多資金流向家庭與企業，進一步刺激消費與投資，最終推動經濟成長。

該機構在第一季報告中指出：「較陡峭的殖利率曲線，經過一段時間後，通常會帶動更快的貸款成長，為家庭與企業提供更多可支配資本，用於消費與投資，進而推升經濟成長」。Fisher同時認為，美股多頭行情有望伴隨經濟一起延續。

目前企業貸款確實已開始加速成長。根據聯準會（Fed）數據，截至今年3月，美國商業與工業貸款餘額已膨脹至2.8兆美元（約新台幣88.3兆元），年增約5%。企業資本支出也同步攀升，尤其受到AI與大型資料中心建設熱潮推動；過去5年，美國企業資本支出持續增長，AI基礎設施投資成為背後重要推力之一。

不過，華爾街對於殖利率曲線重新變陡的解讀仍存在分歧。資深市場分析師保爾森（Jim Paulsen）認為，隨著短期利率下降，這可能意味著「資金將從大型科技股擴散至更廣泛市場」，帶動整體市場呈現更廣泛的輪動行情。。

另一方面，法國巴黎銀行（BNP Paribas）研究團隊則預估，殖利率曲線未來仍可能持續陡峭化，原因之一是市場對美國財政赤字的擔憂仍在升高，推動長天期殖利率維持高檔；同時，聯準會為壓制通膨，短期利率短時間內可能仍將維持不變。

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