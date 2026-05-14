焦點股》保瑞：首季營運大逆風 股價軟趴趴

保瑞董事長盛保熙（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）昨公告第1季財報，由於獲利僅2583萬元、每股稅後盈餘0.21元，較去年同期的11.28元明顯衰退，導致保瑞今股價跳空跌停，截至9:46分，保瑞股價緊鎖跌停363元，創3年半來新低價，成交量約1640張、跌停委賣張數逾2千張。保瑞昨宣布實施庫藏股，預計買回200張，買進區間為300-600元。

保瑞昨表示，首季雙引擎事業面臨階段性逆風，包括美國學名藥市場於1至2月出現價格與需求波動，影響子公司Upsher-Smith營收較最近4季平均下滑；同時，旗下馬里蘭州無菌針劑廠依計畫進行半年度檢修，由於無菌針劑廠固定成本較高，對單季獲利造成壓力。

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保瑞董事長盛保熙表示，公司目前已為2026年訂出兩項策略優先事項：第1，將505（b）（2）新藥研發專案移轉至權益法持有之轉投資保豐生技，降低股東於早期研發及法規風險的曝險與資金消耗；第2，整合Upsher-Smith業務開發與醫藥事務團隊，以系統性方式評估授權引進、共同推廣及補強型併購機會，驅動產品線的複利成長。

外資過去5個交易日賣超保瑞919張、自營商則買進104張。

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