因應畢業季求職潮 高雄5/16聯合徵才釋出1800職缺

5月16日上午9至12時，在鳳山區福誠高中活動中心將有聯合徵才活動。（高雄市勞工局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕許多青年學子6月起就要走出校門、走入職場，為幫助民眾就業，高雄市勞工局5月16日上午9至12時，在鳳山區福誠高中活動中心舉辦「薪動高雄 職得幸福」聯合徵才活動，共計有44家廠商，提供逾1800個工作職缺，不少科技產業工程師、研究員年薪上看6.5萬元。

高雄市勞工局指出，本次徵才活動橫跨半導體、智慧綠能、電動車及餐飲零售等多元產業，網羅從研發工程師到內外場服務人員等各式職缺，其中包括鴻海精密、台郡科技、長興材料及廣運機械等大廠，釋出電動車、FAE工程師及研究員等高薪職缺，月薪最高上看6.5萬元。此外，華泰電子、光寶科技、承億酒店及統一超商等知名企業，亦提供許多職缺與各項員工福利措施，希望能吸引求職者的青睞。

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建議社會新鮮人與市民朋友可事先上網瀏覽公司簡介、職缺與工作內容及薪資福利，再依自己的專長、工作適性與職涯規劃投遞履歷、參加面試。

為協助求職者掌握職涯規劃與職訓及就業契機，勞工局亦將於當天設置「CPAS職業適性診斷專區」，由專業職涯諮詢師提供測評分析及履歷健檢服務，協助求職者釐清優勢、提升錄取率，限額30名，現場登記額滿為止。

現場也提供職訓課程與證照輔導的諮詢服務，讓想學習技能的民眾選擇參加專業的職業訓練，提升未來的就業競爭力。另外，凡當天完成2家廠商面試者，也可參加勞工局「民族風織繡布藝文創商品行銷職訓班」所推出的限量實作體驗，只有50位名額。

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