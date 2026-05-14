水泥雙雄首季獲利年增逾3成5 台泥每股賺0.1元、亞泥賺0.56元

水泥雙雄首季獲利年增逾3成5。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕水泥雙雄公告第1季財報，台泥（1101）稅後淨利7.18億元，年增36.20%、每股盈餘0.1元；亞泥（1102）稅後淨利18.87億元，年增38.32%，每股盈餘0.56元。

台泥表示，第1季合併營收雖受市場波動影響達332億元，較去年同期減少5%，但毛利成長至62億元，年增5%，毛利率提升2個百分點至19%。

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營業淨利達28億元，年增21%。其中，葡萄牙水泥業務及電力能源事業成長，為整體獲利帶來主要貢獻，有效平衡了兩岸水泥本業面對的市場壓力。

在資產負債表方面，截至第1季底，總資產規模增至5976億元，負債占總資產比率由去年底的50%降至49%。

台泥表示，面對全球產業環境變化，將持續強化低碳建材、能源發展與國際市場布局，穩健推進營運與財務結構優化。

亞泥表示，在目前整體大環境有許多不確定因素的情況下，亞泥仍透過各轉投資事業及財務投資，將外部衝擊降到最低，並進一步提升獲利。

面對全球經濟不確定性下，亞泥將持續深化本業發展，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構。

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