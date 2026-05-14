三星罷工倒數！韓政府警告將對經濟成長構成重大風險

南韓政府警告，如果三星電子發生罷工，將對國家經濟成長、出口和市場構成重大風險。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓主要經濟和金融政策制定者週四（14日）呼籲三星電子和工會盡速解決勞資糾紛，並警告，如果發生罷工，在半導體產業週期繁榮的背景下，將對國家經濟成長、出口和市場構成重大風險。

綜合外媒報導，南韓財政部長具潤哲以及其他金融機構負責人，在就三星電子員工可能發起的罷工事件及其潛在影響的會議上，發表了聯合聲明，與會者表示，如果三星員工罷工，可能會對經濟成長、出口以及金融市場造成重大風險。

請繼續往下閱讀...

聲明強調，絕不應該進行罷工，呼籲勞資雙方透過基於原則的談判，盡速解決相關問題。與會者指出，南韓經濟由於半導體產業的強勁表現，經濟成長趨勢已經超出最初預期，宏觀經濟和金融、外匯市場的基本面仍穩固。然而，中東地區衝突帶來的不確定性持續存在，導致債殖利率和匯率有所上升，進而導致金融和外匯市場出現波動。

儘管經過政府主導、為期2天的調解談判，三星電子和其員工週三（13日）仍未能達成協議，這被視為在5月21日潛在罷工事件前雙方做出的最後努力，隨著工會正在推動為期18天的罷工行動，預計將打亂南韓晶片產業的核心生產。

工會要求三星在全球AI蓬勃發展期間，為員工提供營運利潤15％的獎金，取消獎金上限，並正式建立獎金制度；三星管理階層則提議將營運利潤的10％用於發放獎金，並提供一項單次特別補償方案，三星聲稱，這項方案已經超過產業標準。

這場勞資糾紛引起關注，因為三星作為全球最大記憶體晶片製造商，地位舉足輕重。這間公司也是南韓出口引擎和全球AI晶片供應鏈的核心之一，如果罷工持續，可能會對生產、出口、投資者情緒以及供應網路產生不利影響。

半導體工廠全天候營運，即使是微小的干擾也可能影響生產進度，對於高頻寬記憶體和其他與AI相關的晶片，不確定性的存在也可能延緩交付時間，影響客戶信心。摩根大通在最近的一份報告中警告，長時間的罷工可能會對三星年度營業利潤造成影響。

首爾大學經濟學教授宋憲宰（Song Heon-jae）表示，罷工可能會造成「每分鐘數十億韓元或數百萬美元的損失」，甚至每日損失可能達到1兆韓元（約新台幣232.7億元）。業界觀察人士預估，如果發生大規模罷工，直接損失可能達到20兆至30兆韓元（約新台幣4654億至6981億元）。

儘管三星和工會之間的最終談判破局，但政府仍支持勞資之間繼續對話。南韓總統發言人表示，在計劃的罷工之前還有時間，雖然調解已經結束，但政府將支持工會和企業透過對話解決問題的努力。並未透露政府是否會出手，進行緊急仲裁。

根據南韓勞動法，如果部長判定罷工可能危及公共安全或是嚴重損害國家經濟，則可以啟動緊急仲裁。一旦啟動，工會必須停止罷工行動，在勞動部門進行調解或仲裁，不得進行罷工，最多可達30天。

南韓歷史上共出現過4次緊急仲裁，分別是1969年韓國造船公司（現為韓進重工，HJ Shipbuilding & Construction）罷工；1993年現代汽車罷工；2005年韓亞航空（Asiana Airlines）、大韓航空（Korean Air）機師工會所發起的2起罷工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法