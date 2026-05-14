焦點股》世芯：亞馬遜通吃23億元私募 利多出盡？

世芯大客戶亞馬遜二度參與私募。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠世芯-KY（3661）公告今年私募增資認購股數為55萬7325股，由世芯大客戶亞馬遜（Amazon）全部包下，私募價為每股4239元，亞馬遜斥資約23.62億元，此次是亞馬遜二度參與世芯私募，在2024年5月亞馬遜亦參與世芯私募案，當時認購股數為22萬4537股，認購價格每股2382元。

世芯今日早盤股價開高走低、一度翻黑，截至9:28分左右，世芯股價小漲1.05%，暫報4830元，成交量逾1090張，股價震幅4.6%。

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法人分析，亞馬遜參與此次世芯私募案，預計認購557張，約佔股權0.7%，每股私募價格4239元，以參考價計算約為85折。亞馬遜本次私募案加計前次私募已認購0.28%股權，合計約持有世芯1%股權。目前亞馬遜為世芯最大客戶，私募案更深化雙方策略合作關係，有助於業務與專案擴展，指標性意義大過實質面。

近年世芯營運表現與亞馬遜AWS ASIC產品藍圖連動性高，Trainium3預計第二季量產，帶動今年營運轉機，估計來自AWS營收佔比將達7成，世芯仍為下一代Trainium 4核心設計與整合的供應商，接續明年後的營運動能。

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