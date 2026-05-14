55歲啃老男想領81歲老母存款！銀行一句話讓他傻眼「現實好殘酷」

一名55歲男子，失業後靠母親退休金過活。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕多年失業的55歲男子直人（化名），與81歲母親住在老家，多年來主要依靠母親退休金生活。母親的退休金每年約能領到270萬日圓（約新台幣53萬元），平均每月約22萬日圓（約新台幣4.3萬元），雖然看似夠用，但因不斷支出的關係，母親的積蓄一直在減少，但直人內心深處仍認為「沒關係，因為我母親有退休金」。直到某日母親健康惡化送醫，直人去銀行領錢被行員拒絕，得知被拒原因後，讓他相當崩潰且後悔。

日媒報導，直人的母親節子（化名），每年退休金約能領到270萬日圓，平均每月約22萬日圓，擁有屬於自己的房子，沒有房貸，所以這筆錢足夠節子獨自過著簡樸的生活，但若加上待在家的直人，家庭預算就完全不一樣了。

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直人40多歲時退休了。起初，他說他會「休息一段時間就回去工作」，但找工作並不順利。在做過幾份短期工作後，他基本上一直處於失業狀態，逐漸的，伙食費、水電費、手機費、汽車保養費……等，直人的開銷正逐漸從節子的帳戶裡支付，但節子始終沒有嚴厲責備他。

節子認為：「畢竟我們是父母和子女，如果小孩遇到麻煩，我們別無選擇，只能幫助他們。」但節子的積蓄正不斷減少，然而，直人內心深處卻認為「沒關係，因為我母親有退休金」。

不過當節子的健康狀況突然惡化時，這個想法也跟著破滅。一天早晨，節子在廚房摔倒，被緊急送往醫院。雖然沒有生命危險，但需要住院治療和復原。

而為了支付醫療費和緊急開支，直人帶著節子的存摺和印章去了銀行，當他在櫃檯說明情況並試圖提取一大筆錢時，銀行櫃員平靜地說：「非常抱歉，由於無法確認本人意願，因此無法受理。」那一刻，直人啞口無言。

「我們是家人啊，這筆錢也是要花在母親身上的。」對於直人來說，他無法從母親的帳戶中取款的現實是他始料未及的。即使他不斷解釋，手續仍然無法進行。針對高齡者的存款，銀行通常會嚴格要求本人確認與意願確認。若本人判斷能力有疑慮，金融機構限制家屬代為提領存款，其實並不少見。

直到這一刻，直人才第一次意識到，母親的年金與存款，並不是自己可以自由動用的錢。「我知道這是為了母親而設的制度，但同時我也明白，自己的生活可能會因此撐不下去。」

以節子住院為契機，直人的人生也從此徹底改變。他才發現，節子一直用退休金支付手機費、汽車費用和日常伙食費等等「在母親暈倒之前，我只擔心自己的生活開銷，我為此感到很可悲。」

只不過，直人擔憂，55歲的自己還能找什麼工作呢？根據報導指出，目前直人已經開始做兼職清潔工，以補貼部分生活開銷。「我應該早點讓我的生活重回正軌。」

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