60歲總經理「誇張行為」當日常！遭調職不爽辭職結果悲劇了

曾年薪破千萬日圓的60歲業務總經理，退休前遭冷凍調職，最後連離開公司時都顯得格外冷清。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加藤健一（化名，60歲）退休前是位業務總經理，年收入巔峰時期曾達1300萬日圓，但他在退休前被調離部門，他一氣之下決定辭職，但是因為他平常強硬作風，對下屬要求嚴苛，甚至被形容是只會「揮鞭子」的主管，導致部門長期陷入「新人進來又馬上離開」的惡性循環。在最後一天上班，公司沒有替他舉辦盛大的送別會，僅和同事簡單寒暄幾句，讓他深刻感受到人走茶涼的現實。

日本媒體報導，加藤健一一路從業務員爬升到總經理，他所任職的公司原本設有「續聘制度」，員工即使滿60歲後，仍可繼續工作到65歲。雖然薪資會有所下降，但對大多數員工而言，能一路做到領取年金前的5年，是再自然不過的選擇。

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加藤原本也打算如此，沒想到事情卻出現變化。就在即將滿60歲前，公司突然宣布將他調往與業務毫無關聯的部門，多年累積的經驗與人脈完全派不上用場，任誰都看得出來，那是一個形同「冷板凳」的閒職。

「公司到底把我的貢獻當成什麼了？」帶著憤怒與不滿，加藤健一最終選擇辭職。而到了最後一天上班時，身為曾經擔任營業部長的人，照理說應該會有盛大的歡送會、收到花束與紀念品，在眾人祝福下離開公司。

但當天下午5點，他只是向辦公室裡幾名同事簡單打了聲招呼，便默默離開公司。走在回家的路上，加藤忍不住反覆思考：「事情為什麼會變成這樣？」

最後，他只能苦笑著接受現實，「或許，這一切都是我自作自受吧」，他也不得不承認，也許自己過去的管理方式，真的錯了。

在加藤健一的價值觀裡，「結果就是一切」，因此對部屬相當嚴格，對業績目標更是毫不妥協。與其說是「恩威並施」，不如說他是那種不斷揮舞鞭子的主管。過去也曾有部下表示，正因為加藤健一的嚴格要求，自己才能快速成長。

然而，隨著時代改變，愈來愈多年輕與中生代員工無法適應這種高壓管理風格，陸續選擇跳槽。部門逐漸變成「新人進來又很快離職」的惡性循環。即便如此，由於加藤健一相當擅長向高層展現成果，因此多年來仍穩坐主管位置。

如果當初接受公司的續聘制度，加藤健一原本仍有機會保住年薪約500萬日圓（約新台幣100萬元）的收入，若繼續工作5年，等於還能再賺進約2500萬日圓，絕非小數目。然而，加藤真正失去的，其實不只是收入，對一生幾乎只投入工作的人而言，退休後最沉重的打擊，是與社會的連結突然消失。

眼前突然多出的5年空白、消失的收入來源，即使想重新找工作，面對全新的公司環境，其心理壓力與門檻，或許絲毫不亞於當初被調往「冷板凳部門」時的挫敗感。

報導認為，能做出業績的人自然容易受到肯定。即使對部屬態度強硬，只要能帶出成果，短期內確實可能獲得公司認可，但這並不代表，員工真的對這個人抱有信任或敬意。過去那種「看著前輩背影學習」、「嚴格才能成長」的管理方式，如今已逐漸不被年輕世代接受。

此外，加藤健一其實也曾帶著些許輕視的眼光，看待那些選擇續聘留任的年長員工。如今他坦言：「明明有一天我也會變成那樣的人，或許正是那份傲慢，最後又回到了自己身上。」

對許多60歲後仍能持續被組織需要的人來說，真正重要的往往不只是過去的業績，而是是否具備足夠的柔軟度，包括能在角色改變後調整心態、能自然地與年輕世代相處，以及能從「指導者」轉變為「支持者」。

或許，對高齡世代而言，人際關係上的柔軟性，才是晚年職場中最重要的武器。

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