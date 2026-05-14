「金」呆了！黃金「這時」衝破8000美元 華爾街震撼預測1次看

多間機構與專家認為，金價的前景依然樂觀。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價自中東開戰以來波動劇烈，不過外媒報導，從更長遠的角度來看，金價的前景依然樂觀，機構跟分析師紛紛喊漲，目前2027年最高目標價來到8000美元，而這些看漲預測背後有多種結構性因素支撐。

根據外媒eTurboNews報導，儘管對金價預測範圍大幅擴大，反映出長期預測固有的不確定性，但對2026年、2027年金價前景仍結構性看漲。根據摩根大通的預測，預計金價在2026年將達到每盎司6300美元，理由是各國央行持續增持，推動了「結構性需求」。

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此外，德意志銀行、雅德尼研究公司和希夫（Peter Schiff）都認為金價將達到每盎司6000美元，而瑞銀則預測金價高峰將達到每盎司5900美元。

針對2027年的預測，機構與專家的目標價位在每盎司5150美元至8000美元之間。摩根大通預計，到2027年第4季，黃金價格平均將達每盎司5400美元，與高盛的長期觀點一致。高盛認為，在結構性需求環境不變的情況下，金價將穩定上漲。

市場研調公司亞德尼（Yardeni Research）持樂觀態度，認為金價將達到每盎司8000美元，並以此作為財政政策不確定性的警訊。而加拿大皇家銀行資本市場預測，2027年黃金價格將達到每盎司6500美元。

美國銀行指出，在極端需求情境下，加速去美元化、聯準會進一步寬鬆貨幣政策以及機構黃金配置增加，2027年金價可能達到每盎司8000美元。但美銀強調，這是樂觀情景，而非基本情景，但所有必要條件都並非不可能實現。

這些看漲預測背後有多種結構性因素支撐，包括央行大量購買、去美元化、ETF資金流入、供應受限。不過報導也指出，沒有任何預測能完全排除風險。

報導表示，若美元大幅走強、實質利率明顯上升，或全球地緣政治緊張意外緩解，都可能對金價短期造成壓力。預計2026年金價可能在3631至5319美元之間大幅波動，也不能排除出現回落的可能性。

報導提醒，交易者需留意市場波動風險，特別是在宏觀數據改變市場對聯準會政策預期時。2026至2027年的黃金市場，並非單純的投機性過熱行情，而是反映出結構性的轉變，各國央行持續買入、機構投資人透過黃金進行避險配置，而在財政赤字長期存在與地緣政治分化加劇的背景下，散戶也逐漸重新認識黃金作為長期價值儲存工具的角色。

報導總結，無論金價最終走向5400美元，甚至進一步挑戰8000美元，多數分析師認為，價格仍具上漲動力。對投資人而言，無論是實體黃金、差價合約或ETF，都需密切關注關鍵技術面與總體經濟變化，以應對這段波動加劇但機會並存的市場週期。

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