焦點股》群聯：獲利超驚人 前4月暴賺逾10個股本

群聯今年前4月已賺進逾10個股本。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案廠群聯（8299）昨日應主管機關要求公布4月合併自結數，單月歸屬母公司淨利76.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為34.56元，累積前4月EPS為103.36元，大賺逾10個股本，獲利驚人，帶動群聯股價今日一早就亮燈攻上漲停，以2880元再創掛牌天價。

截至9：10分左右，群聯亮燈漲停，漲停價2880元，成交量約2400張，漲停委買張數逾1600張。

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群聯電子執行長潘健成先前表示，群聯的核心競爭力，從來都不是建立在低價庫存操作，而是建立在長期技術領先、完整客製化能力，以及協助客戶共同創造高附加價值產品與解決方案。群聯已逐步從傳統NAND控制晶片與NAND儲存方案公司，轉型成為AI儲存基礎架構暨邊緣AI運算平台供應商（簡稱為PHISON 3.0）。未來包括群聯獨家的AI Data Platform、企業級SSD、aiDAPTIV技術方案以及AI軟體等AI-Ecosystem相關方案，都將成為群聯未來重要的成長動能。

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