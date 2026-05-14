川普赴北京會習近平前夕 Fed官員再喊升息 國際油價應聲下跌

國際油價週三（13日）收低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於投資人擔憂美國可能進一步升息，並等待美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在北京舉行的高風險峰會最新進展，國際油價週三（13日）收低。

布蘭特原油期貨收跌2.14美元，跌幅2%，報每桶105.63美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.16美元，跌幅1.14%，報每桶101.02美元。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）週三表示，如果通膨壓力未能緩解，聯準會可能需要升息，這顯示伊朗戰爭已開始對美國經濟造成壓力。油價上漲已推高燃料成本，經濟學家預期未來數月將看到進一步影響。

美國4月生產者物價指數（PPI）創下4年來最大增幅，受到商品與服務成本飆升帶動，這是伊朗戰爭期間通膨加速的最新跡象。4月美國消費者物價指數（CPI）已連續第2個月大幅上升，使年通膨增幅創下近3年來最大。

較高的利率將提高企業與消費者的借貸成本，這可能拖慢經濟成長並削弱石油需求。

川普週三抵達北京。他在前一天曾表示，即使持久和平協議的前景減弱、德黑蘭也加強了荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的控制，他仍不認為自己需要中國協助來結束這場戰爭。

儘管面臨川普政府的制裁壓力，中國仍是伊朗石油最大的買家。川普預定於週四與週五和習近平見面。

Rystad分析師沙阿（Janiv Shah）表示，至少在今年剩餘時間內，石油市場很可能都將面臨某種結構性緊張局面。

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