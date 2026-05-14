都市更新常見迷思 苗縣府：都更不是1坪換1坪

都市更新有部份民眾認為是「一坪換一坪」，苗栗縣政府工商發展處澄清必須依權利變換原則，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕隨著老舊建築逐年增加，都市更新成為改善居住安全與生活環境的重要方式。不過，部分民眾在討論都市更新時，常會以「1坪換1坪」作為判斷標準，認為原本有多少坪數，更新後就應分回相同坪數的房屋。惟苗栗縣政府指出，都市更新並非單純以坪數對等交換，而是依土地及建物權利價值、估價結果、共同負擔及更新後規劃內容等因素綜合評估。

苗縣府工商發展處表示，都市更新採權利變換方式辦理時，係先由專業估價者評估各所有權人更新前的土地及合法建築物權利價值，再扣除更新所需共同負擔後，依各所有權人可分配的權利價值，換算其更新後可分配的土地、建築物或應領取的補償金額。因此，分配結果並不是以原有建物坪數直接對換，而是依權利價值比例進行分配，以兼顧整體開發可行性及所有權人權益公平。

請繼續往下閱讀...

苗縣府提醒，都市更新涉及民眾財產權益，建議民眾在參與或討論前，先了解相關制度及分配方式，並非「1坪換1坪」等迷思造成誤解。民眾若有疑問可電洽：037-559305范先生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法