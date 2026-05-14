私校退場世新財務從容 謝金河曝買進台積電內幕

台股在台積電帶動下，今年持續創新高。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台股在台積電帶動下，今年持續創新高，財信傳媒董事長謝金河分享，過去曾被詢問如何投資，他曾建議世新大學的董事以及達新董事買台積電，如今多年過去，台積電成為世新大學校務的「基金理財之母」，為世新帶來豐沛的財源；達新大力買進台積電股票又逢高賣出後，2020年起每年配息也從未低於4.5元。

謝金河在臉書以「來自台積電的一段善緣」為題發文指出，他近日應邀到世新大學演講！先前校長陳清河、財務金融系主任吳秋慧專程拜訪時，謝金河詢問對方為什麼要邀請他去演講？他們說世新大學校務基金有台積電，如今對世新財源有很大挹注！他們說董事長一定要謝金河去世新大學講一場。

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謝金河表示，他這才想起曾經在世新開了一個學期的課，那個時候跟成嘉玲董事長熟識，有一次她詢問學校校務基金的錢怎麼投資，這恐怕是2000年前後的事。沒想到成董事長真的執行，世新的台積電成為世新大學校務基金理財之母，為世新帶來豐沛的財源，在眾多私校退場中，世新大學財務很從容。

謝金河說，世新大學董事長周成虎先生近日也特別請他吃晚餐，周是洛杉磯La Verne大學公共行政博士，暢談下來才發現周是卓越的投資專家，這次幾乎All in所有Ai相關股。餐敍中也邀來瑞軒董事長吳春發及華碩創始人之一的周明智先生，大家暢談Ai投資新世界。謝金河直言，世新大學有周董事長坐鎮，理財可以高枕無憂。

謝金河指出，這場世新大學台積電姻緣，也讓他想起2020年2月，生產雨衣的達新把台中市大遠百旁的惠國段土地2593坪以83.75億元賣給興富發，達新的胡柏墩先生請教他賣地變現的錢怎麼用？他建議全部換成台積電，除了股價增值，也可以用台積電的股息收入拿來配息給股東。

謝金河直言，把賣土地的錢換成台積電股票可以變成活水，保住流動性，而且，股價增值可以帶給公司更大的利益。包含達新董事胡柏墩及柳萬成都聽進他的話，大力買進台積電股票，那時候台積電股價在235.5元左右。只不過達新逢高賣出，現在剩下不多，改成南亞、鴻海。

謝金河表示，這些年，達新本業平平，不過2020年起，每年配息從未低於4.5元，也算是善待股東了！

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