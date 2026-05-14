羅伯特清崎警告：通膨正加速侵蝕你的財富

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）警告，全球通貨膨脹正在加速侵蝕人們財富。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（14日）稍早在社交平台X發文警告，全球通貨膨脹正在加速侵蝕人們財富，呼籲投資人應及早採取行動，透過黃金、白銀及加密貨幣等資產對抗貨幣貶值風險。

羅伯特清崎指出，目前有2大因素正在推升通膨壓力。首先，中東局勢持續緊張，尤其伊朗相關衝突可能導致油價上漲，進一步推高全球物價。他認為，能源成本增加將削弱法定貨幣的購買力，使一般民眾手中的現金價值持續縮水。

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其次，羅伯特清崎認為，各國政府日益龐大的國家債務，可能迫使央行持續擴大貨幣供給，將進一步加劇通膨問題。

面對可能持續升溫的經濟風險，羅伯特清崎建議民眾將資金配置於「真正的貨幣」，即黃金、白銀、比特幣與以太幣。他認為，這些資產在未來將有機會提升購買力，成為對抗通膨的重要避險工具。

此外，羅伯特清崎也呼籲投資人改變思維，建議投資人不應以「我買不起真正的貨幣」作為藉口，而應思考「如何才能買得起」，稱這才是富人的思維。

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