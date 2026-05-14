泰國央行急了？傳擬限制數位黃金交易 竟是怕「泰銖撐不住」

泰國曼谷唐人街一家金店內陳列著金戒指和泰銖紙幣。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕身為東南亞第二大經濟體的泰國，今年初將泰銖升值歸咎於黃金交易，並認為將威脅到泰國至關重要的出口和旅遊業的競爭力。近期，泰國央行指出，將加強打擊線上黃金交易，以抑制泰銖升值，此舉恐讓原本因金價飆升而受惠的投資人與交易平台面臨壓力。

根據泰國央行說法，部分線上黃金投資人透過高速、大額交易，在短時間內頻繁買賣美元與黃金，單筆金額甚至高達數百萬美元，進一步放大泰銖匯率波動，部分交易日的波動幅度甚至高達30%。

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值得注意的是，這波遭到監管盯上的族群，並非年輕加密貨幣玩家，也不是傳統銀樓客戶，而是一群「太老不玩加密貨幣、又太年輕不想跑銀樓」的新世代黃金投資人。他們偏好透過手機App與線上平台交易黃金，也成為泰國數位黃金市場快速崛起的重要推手。

外媒指出，2025年全球金價持續大漲，泰銖也同步走強，一度升至近5年高點，令高度依賴出口與觀光的泰國經濟面臨壓力。泰國央行認為，大量線上黃金投機交易，是近期泰銖劇烈波動的重要原因之一。

市場人士指出，許多線上黃金產品實際上是以美元計價，投資人買進黃金前，往往需要先將泰銖兌換成美元。當大量資金持續流向黃金與美元資產時，等同於變相削弱市場對泰銖的需求，也讓央行維穩匯率的難度大幅升高，這種現象在亞洲新興市場尤其敏感。

但分析指出，泰國央行真正擔憂的，並不只是黃金價格，而是大量資金透過數位黃金平台流向美元資產，進一步干擾匯率穩定。在全球避險情緒升溫下，黃金交易與美元需求同步增加，也讓央行面臨更大的貨幣管理壓力。

《路透》於今年1月報導，泰國《皇家公報》指出，過去5年平均每年黃金交易金額至少達100億泰銖（約新台幣97.4億元）的黃金交易商，必須向泰國央行申報其交易活動。

此外，這些交易商還必須至少保存3年的交易紀錄。報導指出，此舉是泰國央行抑制泰銖強勢升值措施的一部分。

目前泰國監管機構尚未公布完整細節，但市場預期，未來可能出現更嚴格的外匯與黃金交易規範，包括限制部分線上交易模式、提高審查門檻，甚至進一步壓縮高頻交易空間。業界擔憂，若泰國真的全面收緊監管，恐怕不只衝擊當地投資市場，也可能對東南亞黃金交易生態造成連鎖效應。

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