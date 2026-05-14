台股被MSCI點名 ! 台灣有望吸金725億 亞洲國家居冠

外資錢潮來了？高盛估MSCI調整後，台灣吸金23億美元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著MSCI最新一輪全球股票指數調整出爐，亞太市場將迎來新一波資金重新配置。高盛指出，澳洲、台灣與南韓可望吸引數十億美元被動資金流入，在亞洲國家中冠；相對地，日本、印尼與印度則可能面臨資金流出壓力。

《路透》報導，根據高盛分析師最新發布的預估，在MSCI於12日公布最新成分股調整後，追蹤相關指數的ETF與被動型基金，將被迫進行部位調整並買進新納入的股票。高盛估算，澳洲股市有望吸引約27億美元（約新台幣851億元）資金流入、台灣約23億美元（約新台幣近725億元），南韓則約19億美元（約新台幣598億元）。

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反觀部分成分股遭剔除的市場，則可能出現資金撤離。高盛預估，日本可能流出約21億美元（約新台幣661億元）資金，印尼約16億美元（約新台幣504億元），印度則約8.7億美元（約新台幣274億元）。

若從產業面觀察，本次MSCI調整最大受惠族群，集中在科技硬體與半導體相關產業。高盛估計，亞太地區科技硬體與半導體板塊，合計可望吸引高達91億美元（約新台幣2868億元）、金屬與礦業則有約32億美元（約新台幣1008億元）、電信服務產業約8.2億美元（約新台幣258億元）。

相較之下，資金流出壓力最大的產業則包括資本財，預估流出26億美元（約新台幣近820億元）；消費零售與服務業約25億美元（約新台幣787億元）；民生必需品相關產業則約24億美元（約新台幣756億元）。

此外，高盛分析師也指出，根據過去5年的歷史經驗，被納入MSCI指數的新成分股，或外資可投資比率（FIF）獲上調的個股，股價表現通常會優於遭剔除、或FIF遭調降的股票。市場普遍認為，這類調整不僅代表被動資金流向改變，也往往反映全球資金對產業與市場偏好的重新定價。

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