公司完全沒發現！IT工程師「靠一招」身兼5份全職工作 年收入破2300萬元

外媒報導，美國一名IT工程師Damien（化名）同時兼任5份全職遠端工作。示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在遠端工作普及與科技業裁員潮並存的時代，「過度就業（Overemployment）」現象正持續擴大。美國一名IT工程師Damien（化名）竟同時兼任5份全職遠端工作，使其年收入高達74.6萬美元（約新台幣2370萬元），過程中公司完全沒發現。Damien認為，自己之所以能同時兼顧5份工作，是因為雇主高估了這些職位實際所需的工作量。

美媒《商業內幕》（Business Insider）報導，Damien去年首次受訪時，秘密同時兼顧3份全職工作，並沒有遇到太大困難，而之後他失去其中1份工作，但又新增了3份，這使他目前有著5份全職遠端工作。Damien利用這些收入支撐家庭、購買新車，並為未來工作減少的生活做準備。

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Damien表示，在一般工作日裡，他凌晨4點起床、去健身房，並於早上6點左右開始工作，而他會根據雇主所在的3個不同時區，錯開登入時間。他表示，通常下午5點左右就會從所有工作下線，而儘管每天工時長達11小時，工作量通常仍在可控範圍內。

Damien原本其實也願意再接第6份工作，但他表示，過去幾個月裡，看到以前科技業同事在LinkedIn上發布近期裁員消息，讓他感到有些內疚。他說：「當外面真的有人急需工作時，我不想把所有可用職缺都拿走。」

Damien在2021年時從事遠端IT支援工作，年收入約9萬美元（約新台幣286萬元），後來他獲得一份更好的工作機會：另一份遠端工作年薪11萬美元（約新台幣349萬元）。他當時幾乎接受這份高薪新工作，直到他意識到，其實自己可以把2份工作一起做，而且對雇主保密。

但在接下來的一年內，Damien開始擔心自己會被發現，因為他注意到這2家公司的員工偶爾會參加相同的會議。他於是在2022年辭去這2份工作，改投入另一份年薪接近14萬美元（約新台幣445萬元）的新工作。

Damien於2024年再次增加第2份全職遠端IT工作，並選擇1家他認為與其他工作關聯較少的公司。

2025年初，Damien拿到第3份工作。到了同年9月，Damien找到第4份全職工作。而在幾個月後，一名獵頭主動聯繫，又讓他獲得第5份工作。到了2026年3月，一份長期合約結束，但他很快以另一份新職位取代，因此仍維持5份全職工作的狀態。

Damien表示，同時兼多份工作徹底改變了家庭財務狀況，也讓妻子能辭掉工作。他說，自己最主要的動機，是替家庭建立財務安全感，並確保自己永遠不會依賴單一雇主。

Damien是如何兼顧5份工作不被懷疑呢？Damien表示，他大部分工作都是透過直接投履歷取得。他認為，自己之所以能同時兼顧5份工作，是因為雇主高估了這些職位實際所需的工作量。他也理解為何有些公司會裁員，以提升效率。

雖然Damien仍擔心被發現，但他也有避免遭到監控的方法。他表示，自己建立了一套程式，可以讓電腦看起來始終保持活動狀態，而且他交出的工作品質也很好，他強調：「我就是不給別人任何理由，讓他們覺得需要追蹤我。」

Damien表示，他之所以還能維持某種程度的工作與生活平衡，是因為自己避免在下午5點後工作，並會在晚上陪伴家人。他通常每晚睡覺大約6小時，這其實也差不多是他身體能接受的極限。

但最近幾個月，Damien表示，自己已更專注於透過房地產創造被動收入、建立長期財富，以及未來可能自行創業。他希望這些安排，最終能讓自己安心脫離「過度就業」生活。他說：「我不想永遠這樣工作下去‵．」

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