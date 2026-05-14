川習會將登場 彭博：台灣不該成為美中貿易協議的籌碼 點出這關鍵

川習會將登場，彭博專欄作家瓦斯瓦尼警告，台灣不該成為美中貿易協議的籌碼。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普昨（13）日晚間搭機抵達北京，展開不到三天的短暫國是訪問，彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）撰文表示，華府在與中國打交道時，首要原則是了解哪些「核心」利益不容妥協，台灣就是其中之一，並點出台灣半導體的重要性，以及台灣海峽危機對全球貿易的潛在威脅。

瓦斯瓦尼指出，利用台灣作為貿易籌碼，將是一項戰略失誤，這座島是美國在亞洲安全架構的「中心點」，是第一島鏈的關鍵組成部份，能夠在限制中國軍事活動的同時，向美國盟友提供安全保障。除此之外，台灣也是先進半導體產品的全球供應商，這些半導體是AI等產業能蓬勃發展的基礎。

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川普週四（14日）將在北京與中國國家主席習近平會面，這次兩人自去年10月在南韓見面後的首次會晤。彭博經濟研究指出，這次會談預計會較為謹慎，主要議題包括關稅、美國農產品出口、技術限制以及波音飛機等貿易問題。

瓦斯瓦尼表示，地緣政治問題例如伊朗和台灣，勢必會影響美國的政策。將台灣視為可議價的對象，不僅會讓台北感到擔憂，也向從東京到馬尼拉的盟友發出訊號，表明美方長期政策有可能隨意改變，這也促使亞洲地區的外交官們開始質疑，是否所有事情都可能放上談判桌。

瓦斯瓦尼認為，川普不太可能為了一些小利益放棄台灣，並引述前五角大廈官員、現任新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員唐安竹（Drew Thompson）所說，如果川普真的要進行交易，那肯定會是更大、更重要的利益，例如國家補貼、產業政策和技術轉移等爭議性議題上符合規範，以及促成美國商品的貿易和出口更加平衡。

瓦斯瓦尼表示，這些更大的讓步恰好是中國不會妥協的部份，直接關係到中國的經濟模式和國家安全戰略。瓦斯瓦尼提到，2026年的習近平相較於川普2017年訪中時，已經變得更加強大、更有自信，他現在將各國視為幾乎平等的個體，這種情況將使台灣處於弱勢地位。來自中國的鷹派言論也表明，美國應該反對台灣獨立，並停止對台軍售。

瓦斯瓦尼指出，將焦點放在台灣並不是新鮮事，但中方顯然希望利用這次領袖會議推動一個重要的突破，藉此改變台灣的官方立場。這一目標並非要求美方一定要有正式的政策改變，而是希望透過川普一些不經意的言論，來加強北京的立場。

瓦斯瓦尼直言，如果華府未能正確處理這一議題，影響將遠遠超出安全問題。台灣位於全球科技供應鏈的中心，生產全球約90％的最先進半導體。這晶片是美國和中國在經濟和軍事領域競爭的前線，也是AI系統的基礎。與此同時，台灣海峽的潛在的危機，也將威脅到全球最繁忙的貿易通道之一。

瓦斯瓦尼表示，如今利用台灣作為籌碼，可能會為美國和川普的全球貿易願景帶來短期利益，但同時也存在長期不穩定風險，為了維持現狀，以及台海的和平，華府應該繼續進行軍售，加強與日本、菲律賓等盟友的合作，並為應對中國的攻擊做好應對措施。

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